Hořet mohou domácnosti i hřbitovy. Pozor na svíčky

Pardubický kraj - Každoroční dušičkový svátek přináší vyšší výskyt svíček. A s nimi i riziko požárů.

Takhle vypadá hřbitov po požáru. A začíná to jednou svíčkou. Foto: HZS Pardubického kraje

Dnešní svátek Dušiček rozsvítí většinu hřbitovů. Bylo by ale škoda, kdyby to nebyly plameny svíček, ale rovnou požárů. Proto neškodí zopakovat některá pravidla bezpečnosti.



"Ohněm spálené okrasné túje, poničené náhrobky a dekorace na hrobech, to jsou následky každoročních požárů na hřbitovech v období Památky zesnulých, lidově Dušiček.



Hasiči se ale setkávají s požáry od svíček, od nekvalitních svíček v plastovém obalu. Svíčky často vzplanou a od nich se požár rychle rozšíří například na živý plot. A ten hoří opravdu obrovskou rychlostí," varuje mluvčí hasičů Vendula Horáková.



Nejde jen o planá varování. K požáru přesně podle tohoto scénáře už hasiči vyjížděli teď 1. listopadu v Osíku u Litomyšle. Hořela řada tůjí na asi deseti metrech plochy hřbitova. "Dle slov vyšetřovatelky hasičů Aleny Cejpové došlo k požáru větviček tújí od svíčky na náhrobku. Plameny se velmi rychle rozšířily. Hasiči požár naštěstí rychle zlikvidovali a vznikla škoda jen za pět tisíc korun," dodává Horáková.



Požár, který hasiči popisují vzniká jednoduše. Svíčka, která by měla při dohoření zhasnout se zachová přesně opačně. A výsledkem je hořící obal, který se začíná tavit a hroutit. A plast, který v té chvíli hoří překvapivě jasně a rychle se zpravidla rozkutálí po okolí. Pakliže stojí uprostřed smutečního věnce, či blízko větviček, vznik důkladného táboráku je otázkou několika vteřin a to samé hrozí i doma. Scénář: svíčka, věnec, přehoz na stole, stůl a nakonec byt není také tak úplně nereálný scénář.



"Když začnou hořet túje, které vypadají navenek zelené, ale uvnitř živého plotu jsou zcela suché, tak hoří podobně jako suchá tráva. Ohořelé nemusí být jen túje, ale poškozené od požáru mohou být i hroby, žárem popraskají dekorace, sežehnuté mohou být i fotografie a nápisy na hrobech," dodává vyšetřovatel hasičů Václav Dostál.