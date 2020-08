Po padesáti letech se pardubický fotbal vrací na vrchol, hráči FK Pardubice si vybojovali místo mezi týmy v první lize. Fotbalisté, vedení klubu i fanoušci se radují, jejich jásání má však hořký dozvuk.

Prvoligové zápasy se totiž kvůli nevyhovujícímu stadionu neuskuteční v Pardubicích, místo toho hráči odehrají domácí zápasy v pražských Vršovicích na stadionu Bohemians Praha 1905.

ZA PARDUBICKÝM FOTBALEM DO PRAHY

Pro klub i jeho fanoušky je to ale ještě ta lepší varianta, původně mělo vedení klubu dohodu, že by mu azyl poskytl mladoboleslavský stadion. „Cítil jsem velkou touhu fanoušků i všech lidí z klubu směřovat zápasy do Prahy. Věřím, že se nám tam bude dařit,“ zhodnotil situaci pardubický odchovanec Martin Šejvl.

Legendární stadion Ďolíček (na snímku) bude lépe dostupný nejen pro fanoušky a klub tak věří, že lepší umístění napomůže vyšší návštěvnosti. Daleko raději by však pardubičtí hráli na domácí půdě, k tomu jim ale chybí odpovídající stadion. Stadion Pod Vinicí podmínky první ligy nesplňuje a Letní stadion v centru města, který je v dezolátním stavu, město za 20 let nezvládlo opravit.

Zatímco fotbalisté mají brány do první ligy otevřené, město teprve hledá firmu, která by se revitalizace sportoviště ujala, hotovo má být až v roce 2022.

Podle kritiků z řad zastupitelů se však může stát, že se žádný zájemce nepřihlásí, jelikož se dle jejich mínění takto honosný stadion za takové peníze nedá postavit. „Sleduji vývoj ve stavebnictví a vím, jak se ceny pohybují, proto se bojím, že se firmy do ceny nevejdou,“ uvedl zastupitel a architekt Aleš Klose (Pardubáci společně).

O STAVBU BUDE ZÁJEM, TVRDÍ PRIMÁTOR

Pardubice vypsaly výběrové řízení metodou Design & Build, což znamená, že zhotovitel stavby může projektovou dokumentaci přepracovat. To však mezi zas-tupiteli budí obavu z toho, že firma projekt významně změní. „Sleduji firmy v této branži, spousta z nich čekala, až to vyhlásíme. Za pět let, co se projektu věnujeme, jsem se s firmami potkával, měly by o to mít zájem,“ uklidnil primátor Martin Charvát.

Podle něj bude výsledek výběrového řízení znám na podzim, poté bude ale o stadionu znovu hlasovat zastupitelstvo, což by mohlo projekt zastavit. „Když to řeknu na rovinu, tak nevím, na co se stále čeká. Jsme s kolegy z podnikání zvyklí, že když si něco řekneme, tak to platí. Vrátili jsme sem první ligu po padesáti letech. Jestli to na radnici nechtějí vidět, tak je to jejich problém, prostě budeme hrát jinde,“ řekl šéf pardubického fotbalu Vladimír Pitter s tím, že mu zdlouhavý postup města už leze na nervy.

PENÍZE NA DOMÁCÍ ZÁPAS MIMO PARDUBICE

Někteří politici už avizovali, že chtějí klubu podat pomocnou ruku alespoň ve formě finanční podpory na každý zápas odehraný na pražském Ďolíčku.

„Jako rychlé a konkrétní řešení napomáhající fotbalistům FK Pardubice s řešením aktuální situace navrhne zastupitelský klub ODS zastupitelstvu města schválení mimořádné dotace pro FK Pardubice ve výši 100 000 Kč na každé prvoligové utkání v sezóně 2020/2021, které bude sice považováno za domácí, ale fotbalisté ho budou nuceni odehrát na fotbalovém stadionu mimo Pardubice. Město Pardubice se obdobným způsobem v minulosti postavilo k hokejovému klubu, kdy z důvodů rekonstrukce zimního stadionu museli hokejisté hrát svá domácí utkání v Hradci Králové,“ připomněl za zastupitelský klub ODS Petr Klimpl.