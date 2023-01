Dnes v ranních hodinách došlo k havárii na dálkovém přivaděči tepla, který z Elektráren Opatovice dopravuje teplo do Hradce Králové. Město je proto aktuálně bez dodávek tepla a teplé vody.

„Byli jsme i na samotném místě havárie společně s opatovickými techniky. Oprava samozřejmě nějakou dobu potrvá, ale všichni dělají maximum pro co nejrychlejší obnovu dodávek. Současně aktuálně dochází k aktivaci záložních zdrojů, aby teplo začalo k odběratelům proudit skutečně co nejdříve," uvedl předseda představenstva městského dodavatele Jiří Seidler.

Podle Opatovické elektrárny byly zjištěny netěsnosti na hlavních napaječích do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi. Porucha je spojena s dočasným odstavením celé soustavy.

Technici už pracují na odstranění závad. O problém se zajímal i hejtman Pardubického kraje.

"Byl jsem ujištěn, že pracovníci Elektrárny Opatovice činí maximum k tomu, aby byla celá, v tuto chvíli odstavená soustava, v co nejkratší možné době opět uvedena do provozu. Technici elektrárny již lokalizovali všechny netěsnosti a pracují na odstranění závad. Poté, co dojde ke stabilizaci sítě a obnovení tlaku v soustavě, budou aktivovány záložní zdroje tak, aby bylo následně možné obnovit většinu dodávek tepla a teplé vody pro Pardubice, Chrudim a Hradec Králové," uvedl hejtman Martin Netolický.

Elektrárna zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi i přilehlých obcí, což je zhruba 63 tisíc domácností a také stovky institucí jako nemocnice, školy a podniky.