Krajští radní se v listopadu zabývali žádostí obce Horní Ředice na Pardubicku, která shání peníze na přesun kapličky u silnice I/36. K ní se po vybudování budoucího přivaděče k D35 v úseku Časy - Holice bude velice obtížně dostávat a hrozí, že památka z první poloviny 19. století zchátrá. Krajská samospráva obci pomůže a přispěje na většinu nákladů spojených s přesunem.

Kaplička v Horních Ředicích | Foto: Pardubický kraj

Kaplička v Horních ŘedicíchZdroj: Pardubický krajHorní Ředice původně chtěly kapličku přesunout na základě dohody s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), z níž ale sešlo kvůli změně trasy.

„Oslovil nás starosta Jiří Kosel s prosbou o pomoc, že bohužel ŘSD nemůže vynaložit prostředky na přesun, ale kaplička po dostavbě přivaděče k dálnici bude na místě, kam se běžný člověk nedostane. Chápeme obec, která objekt z roku 1836 nechala opravit a chce jej předat dalším generacím, stejně tak víme, že se ŘSD při budování obchvatu musí rozhodovat s péčí řádného hospodáře. Proto jsme se na radě rozhodli, že obec finančně podpoříme, a to částkou 600 tisíc korun. Je jen na Horních Ředicích, zda naší nabídky využijí a do projektu se pustí,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš s tím, že podle současných odhadů by přesun měl kompletně stát zhruba 900 tisíc.

Obec Horní Ředice kapličku koupila na konci 90. let od soukromého majitele a od začátku tisíciletí ji průběžně opravovala. Stavba dálnice nejenomže neumožní její návštěvu, ale i údržbu.

Zdroj: Michal Žampach

„Proto jsme se obrátili s prosbou na Pardubický kraj. Obec samotná nemůže přemístění financovat pouze ze svého rozpočtu, protože jsme minulý rok investovali do výstavby nové mateřské školy 25 milionů a připravujeme projekt na stavbu nové tělocvičny. Máme zhruba 1000 obyvatel a naše příjmy nám bohužel neumožňují přesun kapličky uhradit kompletně z vlastního rozpočtu, proto jsme rádi za příspěvek od Pardubického kraje. Kaplička je součástí historie naší obce, ale i celého regionu, je opravená a byla by škoda, kdyby měla zbytečně chátrat. Již víme, kde by měla v budoucnu být. Vytipovali jsme pozemek poblíž památníku padlých pruských vojáků v sedmileté válce,“ dodal Jiří Kosel, starosta Horních Ředic.

Se začátkem přesunu kapličky se v tuto chvíli počítá na začátek dubna příštího roku. Celá akce by měla trvat zhruba měsíc.

(Tisková zpráva)