Hřib dubový, smrkový, modračka a žlutomasý, kováři, křemenáče, kozáci, klouzci, lišky, růžovky. Houbovou všehochuť nyní nabízejí lesy v Pardubickém kraji, a to v různých nadmořských výškách. Tvrdí to mykolog Jiří Laštůvka z Hlinska v Čechách, který v posledních dnech přináší z lesa plné koše.

Procházka po lese může přinést velký houbařský zážitek. | Video: Jiří Laštůvka

Na druhou polovinu května je to velký houbařský úspěch a je znát, že příroda je v letošním roce nejméně o měsíc uspíšená. Ačkoliv tento týden mocně zapršelo, Laštůvka tvrdí, že v lesích ještě pořádná závlaha chybí. "Vodu by to ještě potřebovalo," říká.

Eva Pavlová navštívila sklárnu na Oflendě. Odvážně si zkusila vyfouknout ozdobu

Při zhlédnutí jeho videí a fotografií snad v každém houbaři vzroste touha vydat se na svá osvědčená místa. Kde jednotlivé druhy rostou? Každému vyhovuje něco jiného. "Hřib dubový je v dubinách, klouzek pod modřínem, křemenáče lze nalézt tam, kde jsou břízy. Kováři rostou kdekoliv," radí mykolog.

Mohlo by vás zajímat: Prezidenta Pavla v Hamzově léčebně obklopili pacienti. Pochutnal si na koláčcích