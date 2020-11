Řidič skříňové dodávky při zastavení zaregistroval šramot, poté si všiml si čouhajícího křídla a zjistil, že v uvedeném prostoru je uvízlé káně. Uvědomil si, že někdy kolem sedmé ranní slyšel ducnutí do kabiny, ale protože nic podezřelého ve zpětných zrcátcích neviděl a pak už byl klid, nevěnoval tomu pozornost. Teprve až v pět odpoledne, kdy zastavil, si všiml uvízlého dravce.

Zbytek už byl v režii strážníka z odchytové skupiny, který se nejdřív musel dostat na střechu dodávky. Naštěstí řidič pasažéra z donucení objevil v prostorách čerpací benzínové stanice, kde byl i žebřík, Ten strážník použil a poté se už pustil do odchytu vyděšeného káněte. Po několika minutách intenzivního odporu ze strany opeřence nakonec skončil dravec v odchytové síti a následně v péči pracovníka Záchranné stanice Pasíčka. Káně prošlo prohlídkou, zda není zraněné a byla provedena i zkouška jeho koordinace a reakce. Na to, co měl dravec za sebou, byl v dobré kondici, takže nyní ho čeká dvoudenní pozorování a poté bude opět vypuštěn do volné přírody.