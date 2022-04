„Přímo je to přitom několik set metrů. Politici nám to slibují neustále, ale nic se neděje,“ krčí rameny senior Milan Žák z Hradce Králové při nakládání nákupu z Tesca do kufru auta.

Psali jsme před pěti lety:

Hradecké obchodní zóny propojí nová silnice

Pěší a cyklisté to mají ještě těžší. Od Makra je sice kus velkoryse dimenzované Rovné ulice včetně chodníku a cyklostezky postavený, ale silnice končí po 200 metrech betonovými zátarasy a nevábně zarostlou loukou.

První část komunikace ve směru Makra vybuduje ještě v tomto roce soukromý investor. Město následně dokončí zbývající část a napojí komunikaci do okružní křižovatky u obchodní zóny Tesco.

„Občas tudy chodím, ta hliněná stezka je na prd,“ lakonicky konstatuje mladý muž Roman a z chodníku míří na rozbahněnou cestičku, která překonává po dřevěném mostku příkop a strmě stoupá na násyp u příjezdové silnice k Tescu.

Teď už by ale dostavbě propojky nemělo nic bránit. Hradec Králové koupil poslední potřebný pozemek. Za 1500 metrů čtverečních zaplatil dva miliony korun.

Plán propojky obou obchodních zón (červenou barvou)Zdroj: mapy.cz

„O vykoupení strategických pozemků nezbytných pro vybudování komunikace město usilovalo více než dvacet let, nyní se konečně podařilo odkoupit poslední části, a ty jsou již převedeny do majetku města,“ říká náměstek hradeckého primátora Pavel Marek (ANO).

„Ještě letos by mělo město vyčlenit finanční prostředky na zpracování dokumentace pro stavebního povolení, zatím máme pravomocné územní rozhodnutí. Hotovo by mohlo dojít do dvou let od získání stavebního povolení,“ věří mluvčí města Kateřina Šmídová. Stavbu silnice podporuje i opozice.

Hradec je blíže vysněné stezce

„Už za naší vlády jsme o to usilovali, ale problémy byly s jedním z majitelů potřebných pozemků. Za nás to je projekt, který podporujeme,“ připomíná šéfová městských zastupitelů za Hradecký demokratický klub Pavlína Springerová.

Na propojení obou obchodních zón netrpělivě čekají v místní části města Březhrad, připomíná předseda komise místní samosprávy Dušan Ferčák: „Březhraďáci na propojení čekají už snad dvacet let. Budeme jenom rádi, když se to konečně podaří. Bude to komfortnější a bezpečnější řešení. Ulehčí se i křižovatce u BMW. Tam máme jako prioritu vybudování kruhové křižovatky.“

A snadnější bude také cestování městskou hromadnou dopravou. konkrétně linkami číslo 12 a 22, které spojují centrum města a právě Březhrad. Ty už nebudou muset jezdit po frekventované výpadovce na Pardubice a ušetří čas i zbytečně najeté kilometry.