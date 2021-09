Velké vášně mezi hradeckými politiky vzbudila otázka odvolání města proti emisním výjimkám pro opatovickou elektrárnu. Podle nich společnost Elektrárny Opatovice (EOP), která funguje jen asi 10 kilometrů od Hradce Králové, až osm dalších let nemusí plnit současné limity pro vypouštění rtuti a oxidů dusíku do ovzduší.

Proti rozhodnutí, které vydal krajský úřad na Vysočině, se už minulý týden odvolal Královéhradecký kraj. Dlouho to vypadalo, že se přidá i město Hradec Králové. Ještě minulý týden to na tiskové konferenci tvrdil primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Přidáme se k názoru kraje a odvoláme se,“ uvedl primátor s tím, že podobně jako kraj bude žádat, aby výjimka trvala maximálně poloviční dobu. O týden později je ale všechno jinak a Hradec odvolání nepodal. Podle primátora jde o politickou shodu. Nejsilnější opoziční strana HDK však Hrabálka obvinila ze lži.

Primátor v pondělí uvedl, že většina 25 zastupitelů preferovala neodvolávat se, ale zvolit formu přímé výzvy směrem k EOP, aby ve věci přechodu na zemní plyn a plnění emisních limitů postupovala rychleji, než jaké jsou podmínky ve vydané výjimce. To nadzvedlo opoziční HDK. „Nehorázná lež primátora Hrabálka. HDK stejně jako Piráti, Změna/Zelení a Koalice pro Hradec doporučilo odvolat se,“ objevilo se na profilu nejsilnější opoziční strany na sociální síti.

LEŽ PRIMÁTORA? CHYBOVAL SPÍŠ TEN BÝVALÝ

Současný hradecký primátor Hrabálek se proti obvinění ze lži ohradil. V emailu, který má redakce Deníku k dispozici, mu totiž předseda zastupitelského klubu HDK a bývalý primátor Zdeněk Fink napsal, že HDK je pro variantu, která s odvoláním nepočítala. Zprávu poslal zřejmě omylem špatně formulovanou nebo aspoň bez vědomí svých spolustraníků.

„No a v tu chvíli proti odvolání byli zástupci ANO, ODS, KSČM i HDK, to je jasná většina,“ vysvětluje Hrabálek, který současně sedí i v dozorčí radě EOP. Podle svých slov to ale v jeho rozhodování nehrálo roli.

„Za sebe jsem minulý týden řekl, že se odvoláme, ale měl jsem sezvané předsedy klubů. Já jsem se chtěl odvolat, ale když jsem dostal tuto instrukci, nemůžu se chovat autonomně. Od zastupitelů jsem dostal jednoznačný signál neodvolávat se," vysvětluje Hrabálek s tím, že konečný dopis zaslaný přímo vedení EOP je razantnější než odvolání.

Právní váha takového dopisu je však nulová. Město musí spoléhat na dobrou vůli EOP nebo úspěch odvolání Královéhradeckého kraje.

KRAJ SE PROTI EMISNÍM VÝJIMKÁM ODVOLAL

Na rozdíl od Hradce Králové opravdu podal odvolání proti emisním výjimkám pro EOP Královéhradecký kraj. Minulý týden o tom rozhodli krajští radní.

„Nejsme spokojeni s tím, že rozhodnutí je k elektrárně poměrně benevolentní, a změna oproti původní žádosti je pouze kosmetická. Chceme, aby co nejdříve skončila doba uhelná a elektrárna v blízké době přešla z uhlí na zemní plyn nebo alespoň řádně plnila podmínky nejlepších dostupných technik pro spalovací zdroje,“ okomentoval to krajský náměstek pro oblast životního prostředí Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Kraji se nelíbí zejména délka, na kterou je výjimka vydaná. S výjimkou nesouhlasí ani sousední Pardubický kraj a řada ekologických organizací. Podle hradeckého primátora je třeba při úvahách o tlaku na rychlé dodržování limitů brát v úvahu také zbytečné zdražování, ke kterému by podle něj mohlo dojít. EOP přitom dodávají teplo až do 80 procent hradeckých domácností.

„Trvat na okamžitém dodržování limitů by v konečném důsledku znamenalo podstatné omezení dodávek tepla do měst, znamenalo by to nutnost aktivovat lokální zdroje tepla, což by vedlo k podstatně větší zátěži životního prostředí emisemi. Myslím si, že nyní nedochází k nějaké kalamitní a přímo ohrožující situaci a nechceme se chovat jako aktivisté,“ uvedl Hrabálek.

Okamžité dodržování limitů ze dne na den však podle všeho vůbec nebylo ve hře, zástupci města i kraje hovořili pouze o zkrácení osmileté výjimky na polovinu.