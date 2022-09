Třiatřicetiletý muž je obviněný z krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody a hrozí mu od jednoho do pěti let vězení. Soudce ho poslal do vazby.

"Na konci dubna ho soud odsoudil za krádeže k 9 měsícům s dvouletou podmínkou. Kriminalisté se obávali, že by mohl v trestné činnosti pokračovat, nebo že uprchne či se bude skrývat," dodala Iva Kormošová. Policistům se podařilo 8 z 12 odcizených kol zajistit.