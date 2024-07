Devatenáctý ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ se představí 19. a 20. července pod hradem Kunětická hora u Pardubic. V pátek vystoupí exkluzivně zpěvák Daniel Landa, pouze na Hradech mohou fanoušci toto léto vidět také kapelu Chinaski. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na jeden z posledních koncertů kapely Lucie v původní sestavě s Davidem Kollerem, po letní šňůře na festivalu Hrady CZ zpěvák skupinu opouští.

V pátek se areál na pastvinách pod hradem Kunětická hora otevře v půl čtvrté odpoledne, zahrají kapely Mig 21, Trautenberk, Horkýže Slíže, The Agony nebo Cocotte Minute. V půl osmé bude zahájen hradní karneval. Každý, kdo přijde v masce, bude vyhlášen na pódiu a dostane dárek. Organizátoři vyberou ty nejlepší masky, které postoupí do velkého finále, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou kromě jiných cen volné vstupenky na další ročník festivalu. Páteční program uzavře vystoupení Daniela Landy.

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in Na Hrady CZ vystoupí Daniel Landa.

V sobotu se areál otevře v deset dopoledne a louky pod hradem rozezní Jelen, Vypsaná fixa, Visací zámek, UDG nebo Fast Food Orchestra. Hrady CZ dávají prostor i mladým talentům a novým hudebním objevům, v sobotu zde tak zahraje i indie-popová kapela Brixtn, zpěvák a producent Marcell, fiedlerski nebo šumperská sestava Byt číslo 4. Díky spolupráci s Národním památkovým ústavem mají návštěvníci v ceně sobotního festivalového lístku také vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Kunětická hora.

„Mám obrovskou radost, že se mi podařilo po mnohaletém úsilí domluvit vystoupení skupiny Lucie, která vystupuje exkluzivně v rámci letošního roku pouze na festivalu Hrady CZ. Její koncerty budou zároveň loučením Davida Kollera s touto legendární kapelou,“ uvedl jeden z organizátorů festivalu Viktor Souček. Celkem osm vystoupení Lucie na letošních Hradech považuje za obrovskou kulturní událost.

Letošní novinky

Ve areálu festivalu s výhledem na hrad Kunětická hora bude možné nově relaxovat na zastřešených plochách se sezením, zahrát si stolní fotbálek, kreativní návštěvníci se mohou zúčastnit fotosoutěže o ceny. Fotografie lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře vkládat přímo z místa konání. Na webu festivalu a ve festivalové brožuře návštěvníci najdou také tipy na cyklostezky a koupání v blízkém okolí jednotlivých hradů – v případě Kunětické hory organizátoři doporučjí nedalekou pískovnu u Stéblové.

Vstupenky a ubytování

Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu 1200 korun, permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit na www.hradycz.cz/vstupenky.

Festival Hrady CZ nabízí za úplatu také VIP kemp Plus, kdy v ceně je postavený stan se dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardní sociální zařízení (splachovací toalety, sprchy), ale k dispozici bude i klasické stanové městečko zdarma.

Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. Více se dozvíte na www.hradycz.cz.

Festival Hrady CZ po zastávce u Pardubic dál putuje na Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, do Hradce nad Moravicí, Bouzova a svou letošní tour uzavře 30. a 31. srpna na Bezdězu.

Program Hrady CZ Kunětická hora