V sobotu 1. dubna zahájí Národní hřebčín Kladruby nad Labem novou návštěvnickou sezonu. Připravil několik novinek. Lidé se například nově podívají do opravených stájí v Heřmanově Městci. Ale ani samotný areál v Kladrubech nezůstal beze změn.

V sobotu 1. dubna zahájí Národní hřebčín Kladruby nad Labem novou návštěvnickou sezonu. Hřebčín v Kladrubech nad Labem i hřebčín ve Slatiňanech bude přístupný veřejnosti každý den kromě pondělí. V Kladrubech nad Labem mohou návštěvníci vybírat z prohlídky stájí, kočárovny s expozicí starokladrubského koně, zámku, lesovny a je možné vystoupat také na rozhlednu.

Novinky pro letošní rok

Národní hřebčín připravil na letošní sezonu i několik novinek. Po dvouleté rekonstrukci otevřely své brány výcvikové stáje v Heřmanově Městci na Chrudimsku. Stáje od roku 1945 slouží jako výcvikové středisko pro mladé starokladrubské vraníky a jde o architektonický skvost. „Vzhled stájí jistě ovlivnil více než pozitivní vztah rodiny Kinských k Anglii a jejich nadšení pro vše anglické související s chovem koní a jezdectvím," řekl ředitel národního hřebčína Jiří Machek. „Historie neznalý návštěvník může mít proto ne náhodou pocit, že se ocitl nikoli v Heřmanově Městci, ale v tradiční dostihové stáji, kdesi na anglickém venkově,“ dodal Jiří Machek.

Stáje v Heřmanově Městci budou zpřístupněné také široké veřejnosti, a to od dubna do října ve dnech pátek až neděle. Návštěvníci se dozvědí nejen zajímavosti z historie chovu koní v heřmanoměsteckých stájích, ale zavítají také do historické a provozní postrojovny a galasedlovny. Chybět nebude samozřejmě zastávka u boxů starokladrubských vraníků.

Rozhledna v novém

Novou podobu získala i rozhledna v Kladrubech nad Labem. Po výstupu 87 schodů čeká návštěvníky odměna v podobě nejen výhledu na kladrubský hřebčín z ptačí perspektivy, ale také zhlédnutí nové výstavy s názvem Vyhlídka do minulosti. „Výstava návštěvníkovi přiblíží srozumitelnou a poutavou formou prostřednictvím ilustrací jedinečnost Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem zapsané v roce 2019 na prestižní seznam UNESCO,“ uvedl náměstek ředitele pro právní služby a styk s veřejností Jiří Šlesarik.

Během velikonočních svátků, v sobotu 8. dubna, čeká národní hřebčín první venkovní akce letošní sezony, a to jednodenní závody spřežení v Hřebčíně Slatiňany a zámeckém parku Slatiňany. O téměř dva týdny později proběhnou v Kladrubech nad Labem již každoroční mezinárodní závody spřežení Rudolfův pohár. Novinkou letošního ročníku je zařazení soutěže čtyřspřeží do Světového poháru. Poslední květnová sobota bude již tradičně patřit Dni starokladrubského koně.

Začátkem srpna se pozornost upře na Heřmanův Městec, kde bude probíhat mistrovství České republiky spřežení. Významnou akcí sezóny 2023 bude i 7. ročník zábavného rodinného odpoledne Kladruby naruby. Ani v letošním roce nebudou chybět u návštěvníků velice oblíbené komentované projížďky Krajinou UNESCO, které se letos budou nově konat pravidelně každý měsíc. Vždy v pátek od 7. července do 18. srpna ožije kladrubský zámek animovanými prohlídkami.