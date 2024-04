Rudolfův pohár má vítěze z Austrálie. Konkurence byla v Kladrubech rekordní

Diváci zhlédli drezury, maraton i parkur. Součástí mezinárodních vozatajských závodů CAI Kladruby byl i Světový pohár včetně Poháru národů.

„Maraton, to je vlastně taková jízda krajinou, která měří přes 12 kilometrů a je rozdělena na dva úseky. Ten druhý úsek obsahuje takzvané maratonové překážky, kterých je jich celkem sedm. Nejsou to překážky, že by je koně přeskakovali, ale jsou to překážky pro spřežení, to znamená ohraničený prostor, ve kterém jsou průjezdy a jezdec je musí projet podle abecedy, vždy se mu měří čas,“ potvrdil ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek.

Přes sto spřežení ze šestnácti zemí dorazilo do Národního hřebčína, aby ukázalo své vozatajské umění hned v několika disciplínách. Nechyběli závodníci z České republiky, ale také například z Rakouska, Německa, Polska, Belgie, Itálie, Austrálie a mnohých dalších. Diváci tak mohli obdivovat zkušené vozataje nejen z Česka ale i ze zahraničí při vznešených drezurách, atraktivním a vzrušujícím maratonu či noblesním parkuru. K vidění bylo dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží či čtyřspřeží.

Vůbec poprvé se v tomto areálu rozjelo čtyřspřeží na úrovni CAIO4* H4 WcupQ, což znamenalo soutěžení družstev. Na veškeré závody bedlivě dohlíželi odborní rozhodčí, a že to nebylo vůbec jednoduché. „Vozatajské závody se skládají ze tří zkoušek, z drezury, maratonu a parkuru. V každé zkoušce absolvují test a z toho sbírají trestné body a ty se dohromady z každé zkoušky sčítají a soutěžící, který má nejméně trestných bodů, tak ten samozřejmě vyhrává,“ prozradil rozhodčí Rudolfova poháru.

Velká pozornost návštěvníků směřovala k oblíbené královské disciplíně čtyřspřeží, ale i k tradičnímu populárnímu maratonu, ve kterém vozatajové opět předvedli skutečné umění. Zdolávali překážky v terénu včetně vodního jezírka a nejednoho diváka přesvědčili o tom, že své opratě v rukou drží opravdový mistři svého oboru.

Rovněž neděle přilákala tisíce návštěvníků na známý vozatajský parkur, po němž organizátoři akce připravili i slavnostní dekorování, kterého se účastnil mimo jiných i ministr zemědělství Marek Výborný. „Mám radost, že dokážeme v Kladrubech, což je takové genius loci vůbec koňského světa v České republice, uspořádat takhle skvělé světové závody. Takže klobouk dolů i před celým týmem Národního hřebčína Kladruby, protože tímto umíme ukázat světu, že dokážeme organizovat i velké světové akce,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Zdroj: Michal Žampach

Mezi vozataji se objevila česká jména, jako jsou například Daniel Bejr, Karel Nývlt, Kateřina Neumannová, Markéta Jelínková, Jiří JR Nesvačil či Radek Nesvačil a řada dalších. Právě Radek Nesvačil obhájil páté místo „Čekali jsme, že bychom se mohli okolo desátého místa motat a tím, že jsme se posunuli na páté místo, tak je absolutní spokojenost,“ sdělil jezdec na 5. místě čtyřspřeží Rudolfova poháru Radek Nesvačil.

Celkově se v kategorii čtyřspřeží umístil jako první Australan Boiyd Exell, na druhém místě skončil Nizozemec Koos de Ronde a třetí místo ovládl Rakouský jezdec Daniel Schneiders . Pátou příčku zdolal i český jezdec Radek Nesvačil.