Mezinárodní závody spřežení začínají ve středu 17. dubna v Kladrubech nad Labem. V sobotu se pojede vozatajský maraton, diváci uvidí celkem třicet čtyřspřeží.

Hřebčín v Kladrubech nad Labem. | Video: Deník/Nikola Remešová

Téměř sto dvacet spřežení z šestnácti zemí světa porovná své síly na mezinárodních závodech Rudolfův pohár, které pořádá Národní hřebčín Kladruby nad Labem od 17. do 21. dubna. Ve čtvrtek, v pátek a v neděli mají diváci vstup na závody zdarma. Vstupné se platí jen v sobotu, kdy se jede atraktivní vozatajský maraton. Základní vstupné v tento den činí 200 Kč a snížené (děti od 6 let, studenti, senioři nad 65 let) 100 Kč. Rodinné vstupné je 450 Kč.

Diváci uvidí kromě jiného celkem třicet čtyřspřeží. „Takové množství jezdců zatím Rudolfův pohár nehostil, do Kladrub nad Labem tak dorazí přes 300 koní," uvedl ředitel národního hřebčína Jiří Machek. „Díky rekordnímu počtu přihlášených závodníků jsme museli posunout termín závodů již na středu 17. dubna," dodala ředitelka závodů Dominika Otipková.

Video: Rudolfův pohár 2023

Zdroj: Jaroslav Černý

V kategorii čtyřspřeží bude národní hřebčín poprvé ve své historii hostit i týmovou soutěž CAIO4*- H4 WcupQ. V této královské kategorii bude startovat šestinásobný mistr světa v závodech čtyřspřeží a desetinásobný vítěz FEI World Cupu australský vozataj Boyd Exell. Nebudou chybět ani další jezdci ze světové špičky, jako například Dries Degrieck z Belgie, Michael Brauchle z Německa nebo Koos de Ronde z Nizozemí. Diváci uvidí celkem třicet čtyřspřeží. Národní hřebčín bude reprezentovat v kategorii čtyřspřeží Jiří Nesvačil jun. se starokladrubskými bělouši a Petr Novák se starokladrubskými vrankami. V tříhvězdové kategorii dvojspřeží bude z jezdců národního hřebčína soutěžit Vladimír Moudrý. V dvouhvězdové kategorii jednospřeží se o přední příčky utká Kateřina Neumannová.

Ve středu 17. dubna proběhne veterinární inspekce koní. Ve stejný den odpoledne čeká startující kategorií jednospřeží 3* úvodní drezura. Ve čtvrtek absolvují kategorie dvojspřeží pony 3* a dvojspřeží 3* a v pátek kategorie jednospřeží 2*, dvojspřeží 2* a čtyřspřeží3* CAIO4*- H4 WcupQ drezuru.

Divácky velmi atraktivní vozatajský maraton je na programu tradičně v sobotu 20. dubna. Zakončen bude Rudolfův pohár v neděli překážkovou jízdou spřežení, následovat bude vyhlášení výsledků. Další informace najdete na webových stránkách národního hřebčína.

Další letošní významnou akcí národního hřebčína bude 25. května Den starokladrubského koně.

V dubnu je hřebčín v Kladrubech nad Labem otevřený od úterý do neděle od 10 do 16 hodin. Návštěvníci mohou vyrazit na komentovanou prohlídku stájí, kočárovny s expozicí starokladrubského koně a zámku. Mohou navštívit také lesovnu. Vstupenky na jednotlivé prohlídky si můžete zakoupit předem ZDE.

Za návštěvnickým centrem je parkoviště, kde zaparkujete zdarma. Pro děti je k dispozici hřiště.