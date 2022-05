Hřebčín zapsaný v UNESCO zahájil speciální sezonu, slaví dvě kulatá výročí

Národní hřebčín Kladruby nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě. Starokladrubské koně každoročně přilákají do regionu tisíce návštěvníků. Tento rok Kladruby slaví 30 let od osamostatnění národního hřebčína. A navíc si připomínají 20 let od zapsání mezi národní kulturní památky. Návštěvnická sezona už je v plném proudu.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého plemene koní - koně starokladrubského. | Foto: Luboš Jeníček

Areál hřebčína se rozkládá na ploše 1200 hektarů v Polabské nížině nedaleko Pardubic. Jeho srdce tvoří hlavní stáje, zámek a kostel. Dnes národní hřebčín chová přibližně 500 starokladrubských koní. Bělouši jsou ustájeni v Kladrubech, kde jich je 250. O druhou barevnou variantu plemena koní – vraníky, se starají ve Slatiňanech u Chrudimi. Na seznam světového dědictví byla památka zapsána před třemi lety. „Od zapsání na seznam UNESCO to bude vlastně první celá sezona, která snad proběhne v návštěvnicky příznivějších podmínkách,“ poznamenal náměstek hejtmana Roman Línek, který je zároveň předsedou příslušné Rady památky UNESCO. Maturity začaly: Deset minut u testu navíc? To je směšné, říká student Hřebčín dokonce musel vypracovat strategii, jak čelit příliš vysoké návštěvnosti, která by mohla památce ublížit. Nový management plán byl také podmínkou pro zapsání na seznam UNESCO a je platný na nadcházející čtyři roky. Magnet na turisty ale v uplynulých letech jako většinu památek ovlivnila covidová opatření. „Počet návštěvníků národního hřebčína byl již druhým rokem poloviční než v letech před pandemií, a to z důvodu zkrácené návštěvnické sezony,“ řekl ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Národní hřebčín Kladruby nad Labem



Letos je to právě třicet let od založení Národního hřebčína Kladruby nad Labem a dvacet let od prohlášení kladrubského hřebčína a kmenového stáda starokladrubských koní bílé barvy národní kulturní památkou. Starokladrubský kůň se řadí mezi barokní rasy koní a má španělsko-neapolský původ. Vyšlechtěný byl pro ceremoniální účely panovnických rodů. Na královských dvorech ve Švédsku nebo Dánsku slouží koně dodnes. Nyní se vedení hřebčína těší na sezonu bez pandemie. Kulatá výročí bude hřebčín společně se svými návštěvníky slavit po celý rok. V letošní sezoně, která trvá od dubna do konce října, připravil nejen pravidelné prohlídky, ale navíc i řadu jubilejních výstav k osobnostem spojeným s místním chovem koní i s historií hřebčína. Kromě tradičních závodů si pracovníci hřebčína pro návštěvníky připravili také Dny starokladrubského koně. „Rádi bychom využili i předsednictví České republiky v Evropské unii a seznámili s tímto kulturním bohatstvím další Evropany,“ dodal Línek. FOTO: Přestavba železničního uzlu Pardubice je v plném proudu Mezi novinky hřebčína patří nová kniha, která vysvětluje podstatu světové jedinečnosti hřebčína. Na knize, která dostala stejný název jako památka UNESCO, tedy Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních koní v Kladrubech nad Labem, se podíleli Zdeněk Novák, Roman Zámečník a Jiří Machek, fotografie pořídil Jiří Podrazil. Do 31. října bude hřebčín jak v Kladrubech nad Labem, tak ve Slatiňanech přístupný veřejnosti každý den kromě pondělí.