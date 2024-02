Národní hřebčín v Kladrubech slaví narození dvou klisniček. V následujících čtyřech měsících tam očekávají příchod dalších 47 hříbat. Část stájí je návštěvníkům přístupná i nyní.

V hřebčíně v Kladrubech nad Labem se narodila první letošní hříbata. | Foto: NH Kladruby nad Labem

Hřebčín v Kladrubech nad Labem se dočkal prvních letošních hříbat. Je to jen necelý týden po narození prvního hříběte na pracovišti Národního hřebína ve Slatiňanech. „V Kladrubech se těšíme hned ze dvou přírůstků. Jedná se o dvě klisničky," uvedla Kristina Chaloupková, vedoucí střediska Služby pro veřejnost a komunikace Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

Na svět přišly obě klisny ve čtvrtek 8. února. První, o pár hodin starší, dostala jméno Sintora-17. Narodila se jako druhý potomek sedmileté klisny 416 Sintarea. Jejím otcem je jedenáctiletý plemenný hřebec Generale Raggiera IX, který působí v chovu od roku 2019, novorozená klisna je jeho sedmnáctým potomkem. Přibližně o hodinu později přišla na svět i druhá klisnička Carbona-9. Ta je třetím potomkem devítileté klisny 401 Carbonella a zároveň devátým hříbětem narozeným po devítiletém plemenném hřebci Rudolfo Raggiera IX.

„V následujících čtyřech měsících v hřebčíně v Kladrubech nad Labem očekáváme narození dalších 47 hříbat,“ uvedla zootechnička kladrubského hřebčína Jitka Raichová.

Do hřebčína v Kladrubech nad Labem i Slatiňanech mohou návštěvníci zavítat i v současné době, mimo hlavní návštěvnickou sezonu. Speciální zimní okruh je otevřen každou středu, čtvrtek a pátek od 10 do 14 hodin. V Kladrubech nad Labem se můžete těšit na přibližně hodinovou prohlídku, během které vás průvodce zavede do částí stájí a podíváte se i do císařského zámku. Ve Slatiňanech během půlhodinové prohlídky zavítáte do stáje plemenných hřebců, historické kočárovny a historické sedlovny rodu Auerspergů. Více informací a vstupenky najdete na webu Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

