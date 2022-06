Toto rozhodnutí však Nejvyšší správní soud v květnu odvolal a věc musí soud projednat znovu. Soud teď přiznal žalobě odkladný účinek, což znamená, že výjimka pozbyla právní moc, dokud o ní soud pravomocně nerozhodne. Emisní výjimka umožňuje provozovateli vypouštět ve spalinách třikrát více rtuti, než stanovuje emisní limit.

Plnit limity nebo přerušit provoz

Podle organizací Greenpeace a hnutí Duha by provozovatel elektrárny měl začít plnit platné emisní limity, nebo přerušit provoz až do vydání nového pravomocného rozhodnutí o sporné emisní výjimce. „Snažit se obcházet zákony se nevyplácí. Ministerstvo životního prostředí selhalo, když šlo elektrárně Chvaletice na ruku. Firma provozující elektrárnu - pokud v sobě konečně najde zodpovědnost a přestane šetřit na úkor zdraví lidí - musí zajistit plnění limitů, nebo si rychle požádat o krátkou výjimku do srpna příštího roku, která není v rozporu se zákonem a metodickými pokyny,” upozornil vedoucí energetického programu hnutí Duha Jiří Koželouh.

Elektrárna Chvaletice



Elektrárna Chvaletice je tepelná elektrárna spalující hnědé uhlí a je jedním z největších výrobců elektřiny v České republice. Od roku 2016 prochází rozsáhlou ekologizací s cílem snížit emise škodlivých látek a naplnit tak požadavky evropské legislativy. Elektrárna byla v roce 2018 třetím největším zdrojem emisí CO2 v České republice. V minulosti byla chvaletická elektrárna cílem protestů různých organizací.

Provoz ve výjimkovém režimu podle soudu může mít významný negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví. „Újma na straně provozovatele je dle usnesení soudu pouze spekulativní. Krajský soud poukazuje na skutečnost, že se této domnělé újmě vystavil sám provozovatel žádostí o výjimku, na kterou neexistuje právní nárok, a šlo tedy o jeho vlastní, podnikatelské riziko,“ informovala Eliška Beranová, právnička organizace Frank Bold Society, která se případu dlouhodobě věnuje.

Vedení elektrárny ale nesouhlasí a upozorňuje, že odstavení elektrárny by způsobilo potíže. „Pokud by se skutečně naplnil scénář, po němž volají nátlakové organizace, hrozilo by odstavení Chvaletic v té nejhorší době – na začátku topné sezony. Vzhledem k předchozímu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nás naštěstí nynější verdikt soudu v Ostravě bezprostředně neohrožuje, ale vnáší do již tak komplikovaného řízení zmatek a chaos,“ reagoval mluvčí Elektrárny Chvaletice Petr Dušek.

Společnost vlastnící elektrárnu také připomněla fakt, že jiné elektrárny emisní povolenku mají. „Více než deset největších elektráren v Česku již obdrželo stejnou emisní výjimku bez soudů i bez většího zájmu aktivistů,“ dodal Dušek, který navíc upozorňuje na situaci, kdy vláda volá po převzetí klíčových elektráren státem a čeští aktivisté usilují o omezení či ukončení výroby některých z nich.

Jaké téma ovládne v Pardubicích komunální volby? Podívejte se, co si myslí lidé

Elektrárna Chvaletice je nyní v situaci, kdy ani 10 měsíců od začátku účinnosti nových emisních limitů nemá udělenou výjimku. Pardubicko je podle ekologických organizací jeden z nejvíce zatížených regionů v Česku. „Říkáme to opakovaně už několik let a říkáme to i teď: Emisní výjimka pro Chvaletice je problematická a má významné negativní dopady na životní prostředí. Znečišťovatel může snižovat emise tak, aby limity plnil. Kdyby nás poslechl a udělal to, neměl by teď problémy,“ sdělil mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Ekologové už před časem avizovali, že elektrárna by měla instalovat nové filtrační technologie a vyladit ty stávající co nejdříve, aby emisní výjimku vůbec nepotřebovala.