Po Pardubicích opět jezdí hybridní autobus, který v sobě k dieselovému motoru má také elektromotor.

Hybridní autobus se opět vrátil do Pardubic | Foto: DPMP

Součástí flotily dopravního podniku bude do začátku května, Pardubicím ho zapůjčila společnost Iveco. „Jeho předností oproti standardním vozidlům je výrazně tišší chod motoru a snížené množství produkovaných emisí oxidu uhličitého a oxidů dusíku, to vše s významně nižší spotřebou,“ popsala autobus Urbanway Hybrid High Value mluvčí Dopravního podniku města Pardubic Jitka Malinská. Jeho nevýhodou je však vysoká pořizovací cena.