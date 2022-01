Nápad rozšířit výzvu Do práce na kole vzešel přímo od účastníků, kterým se nechtělo čekat na akci až do května. „Na facebooku máme skupiny, kde se schází účastníci, a ti největší odvážlivci sdíleli fotky a videa v největších mrazech,“ uvedla pořadatelka akce v Pardubicích Eliška Jiránková.

Za výzvou stojí spolek Automat, který prosazuje boj za lepší životní prostředí. „Na jejich popud jsme začali točit videa, jak se dá v zimě jezdit na kole, jak se na to správně obléknout, že je potřeba mít i zakrytý obličej. Z toho pak vznikla lednová výzva,“ popsala Jiránková.

Nadšená cyklistka Hana Danková z Pardubic se do výzvy Do práce na kole zapojuje každý rok. Na bicyklu jezdí za každého počasí. „Pro mě je hlavní motivace být aktivní v zimě. Jezdím do práce na kole celoročně. Nemám to moc daleko, asi dva kilometry. Je to pro mě důkaz toho, že se vždycky dá dostat do práce nějakým jiným způsobem než autobusem nebo autem,“ řekla.

Do práce na kole jel tento týden i Zdeněk Svoboda z Veselí u Přelouče. „Na kole jezdím po celý rok, každý den. Držím se díky tomu v kondici a rád šetřím životní prostředí,“ řekl.

Zdroj: Youtube

„Nesympatizuji s lidmi, kteří pro jízdu ve městě využívají auto pro vlastní pohodlí a sedí v něm obvykle sami. Neuškodilo by jim ani prostředí, kdyby častěji vyměnili auto za kolo,“ dodal Svoboda.

Lednová výzva se od té hlavní květnové liší tím, že se účast neplatí a do akce se zapojuje každý za sebe. „Cílem květnové verze je podporovat týmového ducha. Do práce na kole je takový teambuilding. Když jste spolu v kanceláři, tak společně jezdíte a vzájemně se hecujete, že i když prší, stejně pojedete na kole. Zatímco v lednu se každý účastní sám za sebe. A potom se losuje vítěz, který dostane startovné na květen,“ popsala Jiránková.

FOTOGALERIE: Brusle na nohy! Večerní led přilákal mnoho Pardubáků

Pardubáci jsou v cyklistické výzvě velmi aktivní. V rámci republiky bývají v počtu účastníků čtvrtí. „V Pardubicích se na kole jezdí hodně. Také to tu má tradici, některá města se zapojila až později. Ale my jsme byli jedno ze startovacích měst, kde kampaň Do práce na kole běžela, proto tady je účastníků docela dost,“ uvedla Jiránková.

Podle Dankové se na kole dá jezdit vždy. „Já s ježděním v zimě problém nemám, protože to takhle dělám několik let a už si myslím, že jsem trošku zkušená. Sem tam přizpůsobím cestu tak, aby to nebylo po frekventovaných silnicích a mohla bych v případě nutnosti zastavit,“ uvedla.

Pardubice jsou pro cyklistiku podle Dankové velmi vhodné a bezpečné. „Většina cest jsou spojené cyklostezky s cestou pro chodce a tam není problém někde případně zastavit, zpomalit, chvíli vést kolo,“ shrnula Danková.