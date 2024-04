Marek Dvořák je lékař, který pracuje u letecké záchranné služby a na urgentním příjmu. Práci záchranářů úspěšně propaguje na sociálních sítích. V pondělí 29. dubna můžete navštívit besedu s ním na pardubické univerzitě. Vstup je zdarma.

Autogramiáda knihy Marka Dvořáka Mezi nebem a pacientem. Na podpis vloni v Hradci Králové čekala dlouhá fronta fanoušků. | Video: Deník/Jiří Fremuth

V pondělí 29. dubna pokračuje cyklus Univerzity Pardubice nazvaný Čaj o páté. V aule univerzity se tentokrát uskuteční beseda s pardubickým lékařem Markem Dvořákem, který populární formou na sociálních sítích propaguje práci záchranářů.

Marek Dvořák je jedním z lékařů, kteří se dostávají k lidem v nouzi jako první. Kombinuje práci u pozemní a letecké záchranné služby v Hradci Králové a na urgentním příjmu. „Na letecké vám umře výrazně víc pacientů než na pozemní. Ale pokud to máte nastavené tak, že pro každého uděláte úplně nejvíc, co umíte a víte, že by pro něj v tu chvíli nikdo neudělal víc, tak se s tím docela dobře usíná,“ řekl v rozhovoru pro Deník 38letý lékař, který je známý i z Instagramu, kde ho sleduje 280 tisíc lidí. Pro ně udělal například kurz první pomoci.

Začátek besedy je v 17 hodin. Akce je určena pro studenty, akademiky i širokou veřejnost a vstup je zdarma.