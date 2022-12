„Vnímala jsem velmi pozitivně, že jsem syna měla u sebe. Mohli jsme být pořád spolu a mohla jsem ho pohladit, kdykoli jsem chtěla. To pro mě bylo velikánské plus,“ ocenila Veselá. Zároveň přiznala, že byla nervózní z manipulace s tak malým miminkem. „Pro sestřičky je to denní chléb, ale já jsem se ze začátku trochu bála. Ale věděla jsem, že kdyby se cokoli dělo, zkušené sestřičky pomůžou,“ dodala Veselá. Před Tobiášem měla už dceru, která se narodila také dříve, proto mohla porovnat původní i nový systém péče.

Čeští průkopníci

Novorozenecké oddělení Pardubické nemocnice se inspirovalo ve Finsku, kde se čeští zdravotníci péči o tyto děti učili. „První myšlenka na úzkou spolupráci s rodiči u těžce nedonošených dětí a následné uvedení do praxe vzešly od finské profesorky Liisy Lehtonen, kterou jsem v roce 2016 kontaktoval s tím, zda by byla ochotná sdílet své zkušenosti s námi, abychom mohli stejný přístup k rodičům a jejich dětem aplikovat i u nás,“ řekl primář dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice Marian Šenkeřík s tím, že projekt probíhá ve spolupráci s kolegy z Finska. Pardubičtí lékaři jsou první mimo Finsko, které jej začalo zavádět.

Projekt Close Collaboration with Parents



Projekt Close Collaboration with Parents v Pardubické nemocnici, kterou finančně podpořil Rotary club Pardubice, je nyní zhruba v polovině osmnáctiměsíčního programu. Všechny změny probíhají přímo na pracovišti, kde je postupně proškolován veškerý personál.

Podle nemocnice neznamená nový přístup k péči o nedonošená miminka pouze přesunutí inkubátoru na pokoj maminky, ale jde především o změnu přístupu celého zdravotnického týmu. „Naším cílem je kontakt mezi rodičem a dítětem nepřerušovat a neomezovat, ale rodiče v kontaktu podporovat, usnadňovat a prohlubovat vzájemnou emocionální vazbu. Předáváme informace a učíme rodiče s nezralými dětmi zacházet tak, aby to pro děti bylo co nejefektivnější a aby se sami rodiče tohoto kontaktu nebáli,“ vysvětlil primář Šenkeřík.

Zdravotní sestry tak rodiče učí, jak se o předčasně narozené miminko starat. „Společně poznáváme jejich miminko blíž, zjišťujeme, co má a nemá rádo nebo třeba co mu pomáhá, když pláče. Rodiče pak své dítě umí sami číst a nejlépe vědí, co potřebuje,“ přiblížila neonatologická sestra a mentorka projektu Jana Horáková.

Krmení a přebalování obstarávají sami rodiče. „My jako personál se snažíme naslouchat, provázet, ptát se otevřenými otázkami a respektovat to, co potřebují a chtějí rodiče a jejich dítě,“ dodala sestra Eva Hlaváčková.

Metoda se osvědčila

Pardubická nemocnice tvrdí, že podle dosavadních zkušeností má nový přístup pozitivní dopad na nedonošené děti i jejich rodiče. „Už u nás byly maminky, které měly možnost srovnání, protože zažily v předešlých letech systém běžné péče a v posledních měsících i ten nový. A zpětná vazba je jednoznačně pozitivní. Maminky totiž nemají pocit, že by ztrácely kontinuitu v péči o své dítě,“ sdělil Šenkeřík.

„Dcera se narodila o deset týdnů dřív, nejdřív jsme tedy strávili nějaký čas v nemocnici v Praze a poté nás převezli do Pardubické nemocnice, abychom byli blíž zbytku rodiny. Mít dítě přímo u sebe je velká psychická vzpruha,“ potvrdila Zuzana Mikanová, která s dcerou Magdalenkou také prošla novým systémem péče na intermediárním centru Pardubické nemocnice.

V České republice se ročně narodí zhruba sto tisíc dětí, z nichž asi deset procent přijde na svět předčasně. Některé děti se rodí i o osm nebo devět týdnů dříve, než by měly. Jednotka intermediární péče Pardubické nemocnice je jediným pracovištěm svého druhu v kraji a ročně se stará až o 350 předčasně narozených dětí.