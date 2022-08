Kraj už našel firmu, která ubytovací kapacity patřící tamní střední škole opraví. „Rada vybrala zhotovitele rekonstrukce, která by dle nabídkové ceny měla vyjít na 5,4 milionu korun včetně daně,“ informovala mluvčí hejtmanství Denisa Píšová, která dodala, že by se staveniště mělo předávat nejpozději 30. září. Jméno firmy zatím není zveřejněno.

Budovy dostanou nová okna

Vysoutěžená firma má opravit dvě budovy, které byly ještě donedávna, celých třináct let, prázdné. Před pár měsíci se prostory narychlo upravily a nyní v nich bydlí Ukrajinci, kteří prchli před válkou. Na bývalém internátu dělníci vymění 96 dřevěných oken, které už netěsní, za nová plastová s parapety. Součástí rekonstrukce bude i pořízení nového vybavení. Po odchodu uprchlíků by budovy měly sloužit původnímu účelu, tedy k ubytování studentů.

Pardubice v létě investují do škol 70 milionů. Nejvíce peněz jde do nové jídelny

Potvrdil to i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který před časem avizoval, že se většina z ubytovaných uprchlíků chce vrátit na Ukrajinu. „Po jejich opuštění pak budou zrekonstruované objekty opět sloužit škole a potřebám žáků,“ dodal Netolický.

Aktuálně jsou v Rybitví Ukrajinci stále ubytováni. „Máme momentálně 64 ukrajinských uprchlíků a rekonstrukce se bude realizovat za provozu,“ informovala ředitelka střední průmyslové školy stavební Renata Petružálková, která prostory v březnu nabídla lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Běženci se tak nikam nebudou muset stěhovat.

Své krajany v Rybitví v červenci navštívil i předseda Zakarpatské oblastní rady Volodymyr Chubirko, který do Pardubického kraje přijel jednat o další spolupráci i humanitární pomoci. „Nyní chceme debatovat o dalších potřebách, a to nejen v oblasti zdravotnictví, ale také v rámci ubytování vnitřně vysídlených uprchlíků, kterých je ve více než milionovém Zakarpatí téměř 400 tisíc, což je obrovský nápor na celý systém," přiblížil hejtman.

Pomůže i stát

Část nákladů na rekonstrukci podle hejtmanství pokryje státní dotace. „Z celého projektu budeme mít dvojí užitek. S uvedeným záměrem jsme uspěli u Ministerstva pro místní rozvoj, díky této synergii lze tedy předpokládat, že se na financování obnovy části krajského areálu bude přímo podílet také stát, a to částkou 3,6 milionu korun,“ upřesnil krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Ubytování pro žáky

Na střední školy v posledních letech nastupují silnější ročníky a podle odhadů hejtmanství tento trend ještě pár let potrvá. Škola v Rybitví tak další ubytovací kapacity pro své studenty potřebuje. Potvrdil to i krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. „Stavební škola v Rybitví se dokázala v minulosti vypořádat s úbytkem žáků a dnes počty nově příchozích stoupají. Vzhledem k tomu, že sem žáci částečně dojíždějí, pociťujeme tlak na ubytovací kapacity, a to nejen v Pardubicích,“ řekl Kozel s tím, že po rekonstrukci budou mít oba dva objekty domovů mládeže maximální využití.

Na dálnici D35 probíhají zatěžovací zkoušky dálničních mostů

Náročnější rekonstrukcí pak projde zbývající budova v areálu. Stavbaři tam musí vyměnit sociální zařízení, podlahy, elektroinstalace i vytápění. Zatím není jasné, kdy proběhne.