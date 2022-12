Poslední novinku letošní sezóny nazvali muzejníci podle volacího znaku hradeckého letiště: „Já, UPÍR, přistání povoluji!“ To Pardubické pak používalo krycí označení Prvek. „Určitě zajímavý je repertoár leteckých raket vzduch-vzduch. Ty dole jsou z šedesátých, uprostřed ze sedmdesátých a nahoře z osmdesátých let. Vlastně to je přehled raketové techniky, kterou nosily československé letouny,“ ukazuje kurátor výstavy Petr Grulich na trojici střel v centru výstavního sálu. Hned vedle je proudový motor z československého cvičného letadla L29 Delfín. Na velkém plátně pak běží dobový film o letectvu.

Výstava mapuje období od konce druhé světové války až do rozpadu Československa, po kterém u nás došlo k redukci vojenského letectva. „Hradec Králové bylo historicky vojenské město. Po druhé světové válce se tady nacházelo množství nevyužitých budov, takže sem bylo poměrně snadné umístit velitelství 10. letecké armády,“ vysvětluje Grulich. pozadí vzniku vojenského letiště.

Sídlí tu obranný průmysl

Zatímco u západní hranice Československa sídlila za studené války protivzdušná obrana, na východě Čech bylo dislokováno frontové letectvo určené k podpoře pozemní armády. „Kromě stíhacího a bombardovacího pluku to byla fotoletecká skupina určená k fotogeometrickému snímkování například pro mapový průzkum,“ popisuje kurátor výstavy zaměření hradeckého letiště.

Kompletní raketová výzbroj, vystřelovací sedačky z bojových letadel, nebo let stařičkým MIGem 15. To vše nabízí výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Letiště v Pardubicích pak navíc chránilo důležitý železniční uzel a tamní klíčové podniky. „Dodnes je to město strategického významu z hlediska obranného průmyslu. Sídlí tady Synthesia, Paramo a Tesla, kde se vyráběla radiolokační technika,“ připomíná Grulich.

Obě letiště jsou od sebe vzdálená vzdušnou čarou jen 27 kilometrů. „V případě, že hradecké letiště mělo problémy, přijímalo to pardubické a naopak,“ popisuje běžný postup kurátor výstavy. Expozice ukazuje tehdejší přístroje, výzbroj, ale třeba také příručky sloužící k výcviku bojových pilotů. Nechybí ani vystřelovací sedačky ze sovětských strojů MiG a Suchoj včetně kompletně nastrojených figurín pilota. „Takto by vypadaly, kdybyste je vyndali jeřábem z letadla v osmdesátých letech,“ rozhlíží se po sálu Petr Grulich.

U vstupu do výstavního sálu zachytí návštěvníka malý radar, který simuluje ten skutečný. Opravdové stroje by se do historické budovy nevešly, modely jsou k vidění ve vitrínách. Lidé tu uvidí modely prakticky všech letadel, která sloužila na východě Čech. Od československých cvičných Delfínů až po stíhací bombardéry SU 22, které byly schopné nést i jaderné zbraně.

Na vzniku výstavy spolupracovalo Východočeské muzeum v Pardubicích a expozici doplnily exponáty ze soukromých sbírek a také z pražského Vojenského historického ústavu. Paměť národa pak poskytla nahrávky vzpomínek na okupaci v srpnu 1968. Kromě filmů a zvukových nahrávek nabízí výstava i jednu perličku. „Na leteckém simulátoru si můžete zalétat s letounem MIG 15, který tady sloužil ještě na začátku osmdesátých let. Máme přednastavenou trasu z Hradce do Pardubic,“ dodává Petr Grulich k výstavě, která vůbec poprvé shrnuje historii nejen vojenského letectví na východě Čech. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout do 23. dubna.