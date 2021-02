Jak se vám v Břehách žije, co vás tam trápí nebo naopak, čím se vaše obec může pochlubit? Napište nám svůj názor do komentářů na Facebook nebo na mail: lada.souckova@denik.cz.

Můžete přidat také otázky pro starostu Pavla Jiravu, kterého naše reportérka bude zpovídat. Budeme rádi i za vaše tipy na zajímavé osobnosti z Břehů (šikovné řemeslníky, lidi se zajímavým příběhem nebo ty, kteří pomáhají dělat vaši obec „lepší“). Všechny články z Břehů následně najdete na stránkách Pardubického deníku a také zde na webu.

Zdroj: Deník

Z historie obce:

Břehy jsou známy již z XI. století, kdy spolu s Přeloučí náležely k Opatovickému klášteru. První písemné prameny zmiňují obec Břehy v darovací listině z roku 1085, kterou král Vratislav II. převedl Břehy spolu s dalšími vesnicemi do majetku tohoto kláštera. Později, v roce 1436, se dostaly prostřednictvím Diviše Bořka z Miletínka pod panství pardubické. Poté patřila obec do majetku zemského správce a později krále Jiříka z Poděbrad a následně jeho syna knížete Jindřicha, který ji v roce 1491 prodal Vilému z Pernštejna. Břehy pak zůstaly součástí pardubického panství až do rozpadu Rakouska-Uherska.

Za vlády Viléma z Pernštejna byl vystavěn z vodohospodářského hlediska velmi důležitý Opatovický kanál, který měří v současné době 32 km a překonává 23 metrů výškových rozdílů. Současně bylo v regionu založeno 235 rybníků. Dva z nich se nacházejí v blízkosti naší obce a to rybník Sopřečský a Černý Nadýmač.

První zmínka o mostu přes Labe, spojující město Přelouč s naší obcí, je kolem roku 1530. Most byl původně dřevěný a obec platila ročně 8 grošů mýtného. V letech 1831-1836 za vlády Ferdinanda, zvaného Dobrotivý, byl zhotoven násep silnice z Přelouče do Břehů a dále do Živanic a Bohdanče. Úsek Přelouč-Břehy byl opatřen 13ti dřevěnými mosty, které sloužily jako propusti v době povodní. Železný most byl zbudován až v roce 1880. V letech 1921-1926 probíhala stavba vodní elektrárny a nového železobetonového mostu, který slouží dodnes. Elektrárna, která je také stále v provozu, je spolu s mostem technickou památkou.

Ve Břehách žil od roku 1844 jeden z vynálezců ruchadla, František Veverka, který je pochován na přeloučském hřbitově. V obci také často pobývala Ema Destinová.

Světové války se nevyhnuly ani obci Břehy. Zmařené životy našich občanů připomínají dodnes udržované pomníky. Pomník padlým v obou světových válkách je umístěn v obci.