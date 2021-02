Jak se vám v Kladrubech žije, co vás tam trápí nebo naopak, čím se vaše obec může pochlubit? Napište nám svůj názor do komentářů na Facebook nebo na mail: lada.souckova@denik.cz.

Z historie obce:

Obec Kladruby nad Labem leží ve východních Čechách v Pardubickém kraji. Z Kladrub do Prahy je přibližně 90 km, do Pardubic 25 km a do Přelouče 9 km. Obec se nachází v Polabské nížině a nadmořská výška v okolí obce se pohybuje mezi 200 - 220 m.

Obec Kladruby nad Labem je tvořena čtyřmi obcemi a to: Kladruby nad Labem, Bílé Vchynice, Kolesa a Komárov. V těchto obcích žije přibližně 650 obyvatel. Rozloha obce činí cca 24 km2.

První zmínky o obci pocházejí zřejmě z roku 1295 – v tomto roce byly Kladruby, jako majetek premonstrátského kláštera v Litomyšli, dány do zástavy proboštu Janovi na Vyšehradě. Další zprávy jsou z roku 1350, kdy byl na kladrubskou faru jmenován pan farář Martin.

Jména zemanů žijících v Kladrubech jsou známa z práva podacího ke zdejšímu kostelu. V roce 1359 se v Kladrubech uvádí například Aleš neboli Albert z Kladrub, Kuneš z Brlohu, Kuneš ze Selmic či Jan z Kořec.

Na území Kladrub bývalo více dvorů a okolo roku 1407 jsou uváděny u Kladrub také Kladrubky. Ty byly již v roce 1497 odprodány Vilému z Pernštejna, který si v roce 1491 pořídil velkou část pardubického panství. Kladruby samotné přikoupil, tento velice aktivní a schopný velmož, v roce 1500. V majetku šlechtického rodu Pernštejnů zůstaly Kladruby do roku 1560. Tehdy je od Jaroslava z Pernštejna (Vilémova vnuka) částečně odkoupil a částečně dostal darem od českých stavů císař a král Ferdinand I.

Založení hřebčína

Jeho vnuk císař Rudolf II. povýšil kladrubskou oboru na dvorní hřebčín. Stalo se tak 24. 4. roku 1579. Od té doby jsou Kladruby známé po celém světě díky chovu unikátních starokladrubských koní.

Obec Kladruby nad Labem patřila původně pod správu litomyšlského kláštera a přibližně od druhé poloviny 14. století pod cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné Hory. V průběhu 15. století spravovali Kladruby vladykové, které v závěru tohoto století vystřídal tehdy mocný rod Pernštejnů. Od roku 1560 vlastnili pardubické panství spolu s kladrubskou oborou Habsburkové, ale správu vykonávala komora česká. Od roku 1918 přešel kladrubský hřebčín pod státní správu.

První starosta

Revoluční rok 1848 měl významný vliv na uspořádání monarchie – rozdělení na země, kraje, okresy a obce. Prvním doloženým starostou v Kladrubech nad Labem po roce 1848 byl Josef Vokatý.

Původně Kladruby spadaly pod pardubické panství, od roku 1848 do roku 1854 pod okres Chlumec nad Cidlinou a následně k okresu Přelouč, k němuž patřily až do 70. let 20. století. Do roku 1999 náležela obec Kladruby pod okres Pardubice (Východočeský kraj). K 1. 1. 2000 oficiálně vznikly nové kraje a zanikly okresy, takže nyní jsou Kladruby nad Labem součástí Pardubického kraje.