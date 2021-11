Nová odborná laboratoř nabízí budoucím zdravotním sestrám zkvalitnění výuky a získání praxe. Sál bude sloužit především studentům perioperační péče a perioperační péče v gynekologii a porodnictví. „Část výuky tu mohou absolvovat i záchranáři, kteří studují na naší fakultě. A určitě to bude zajímavé i pro porodní asistentky nebo všeobecné sestry,“ řekla vyučující z fakulty zdravotnických studií Jana Wichsová, která věří, že sál bude hodně vytěžovaný.

Učebnu Univerzity Pardubice v budově UNIT budou využívat hlavně studentky. Chlapci se v ročnících objevují zcela výjimečně.

Do nové třídy se vejde maximálně dvanáct studentů. Učebna byla vytvořena především proto, aby si budoucí zdravotníci uvědomili, jak vypadá prostředí opravdového operačního sálu, jak se tam pohybovat nebo na co si dát pozor. V simulovaném prostředí si studenti mohou vyzkoušet jednotlivé výkony, které budou poté provádět v praxi. „Je důležité, aby studenti před nástupem do profesního života získali zkušenosti v identickém prostředí a lépe se tak připravili na každodenní praxi v jejich profesi,“ řekla děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Jana Holá.

Otevření unikátní odborné laboratoře pro výuku studentů Fakulty zdravotnických studiíZdroj: Deník/Nikola Remešová

Vedení univerzity se snažilo dosáhnout toho, aby místnost vypadala co nejvíce jako operační sál v nemocnici. Vybavila ji tak speciálními přístroji, jako je operační stůl, světla, endoskopická sada nebo anesteziologický přístroj. Univerzita si od toho především slibuje, že zdravotní sestry budou tak mnohem lépe připravené na skutečný provoz v nemocnicích. Přestože má každá nemocnice jiné vybavení, návyky sester zůstávají stejné. Nová výuková místnost by měla mimo jiné studenty naučit například jak připravit sál před operací nebo používat jednotlivé přístroje.

Přestože finance stačily asi na třetinu vybavení, které se běžně nachází v nemocnicích, i tak jsou pedagogové i studenti spokojení. Výhodou učebny je, že pro studenty představuje reálné prostředí, ale bez rizika ohrožení hygieny či bezpečnosti pacientů.

Protože i zdánlivé maličkosti, jako je naučit se správné mytí rukou, je pro budoucí zdravotnický personál důležité. V minulosti studentky musely chodit do nemocnice třeba o víkendu. Tak aby se mohly seznámit s nemocničním prostředím a zároveň se nepletly lékařům v běžném provozu.

Teď už se dočkaly vlastních prostor.

Výukový sál stál přes šest milionů korun, z čehož samotné vybavení stálo zhruba čtyři miliony korun. „Učebna se musela zrekonstruovat, musel se nakoupit spotřební materiál, protože sestřičky budou spotřebovávat mýdlo, dezinfekce nebo operační oblečení, tak aby výuka probíhala opravdu jako v nemocnici,“ dodala proděkanka fakulty zdravotnických studií Kateřina Horáčková. Univerzita peníze čerpala z evropských dotací.