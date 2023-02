Jak říká dramaturgyně a moderátorka Jana Uherová, herečky jsou pro diváky známé především přes své role. Ale jaké vlastně jsou, když odloží kostýmy a šminky? „Chci, abychom se bavily především o tom, co dámy dělají ve svém volnu, když zrovna nestojí na jevišti. Jaké mají koníčky, co rády čtou, co vaří, jedí, kam jezdí na dovolenou, jaké mají starosti, a naopak co jim dělá radost,“ řekla Jana Uherová. „Když jsem se ptala Elišky Jechové, co dělá nejraději, odpověděla, že ráda spí. Na co jiného jí taky zbývá čas, když buď hraje, nebo zkouší či venčí pejska, a zbytek času stráví ve vlaku mezi Prahou a Pardubicemi. Tak jsem jí navrhla, jestli v našeho pořadu nechce vystoupit v pyžamu a pantoflích. A ona souhlasila! Od toho se odrazil celý koncept večera – všechny dámy si na sebe vezmou pyžama, noční košile nebo tepláky, pantofle, tlusté ponožky a společně si uděláme pohodový odpočinkový večírek. Některá z nás udělá jednohubky či vykouzlí dobrou pomazánku, dáme si kávu, víno, džus a budeme si povídat,“ dodala Jana Uherová.

28. února se Malá scéna ve dvoře změní v jeden útulný obývací pokoj, v němž se bude povídat nejen o divadle. „Věřím, že publikum se s námi bude dobře bavit. A kdyby si někdo chtěl taky vzít pantofle, bude vítán o to víc. Prostě přijďte a buďte u nás jako doma,“ pozvala Jana Uherová.