/FOTOGALERIE/ DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Krajina pod sněhem, všude jen bílo a ticho. Až najednou se z dálky ozývá cinkání rolniček a lipovou alejí se začíná přibližovat šestice zapřažených bílých koní.

Jako v pohádce. Šest starokladrubských běloušů táhlo historické saně | Video: DENÍK/Lada Součková

Pohled jako z pohádky, ale v Kladrubech nad Labem to není nic neobvyklého. Spřežení koní tu je k vidění co chvíli. Většinou jsou ale starokladrubáci zapřažení do kočáru, kdežto nyní táhnou saně. To tu naopak dlouho nebylo. Zaměstnanci hřebčína si na takovou příležitost museli počkat čtyři roky.