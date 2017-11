Jarek Nohavica zazpívá v Ideonu

Pardubice – Jaromír Nohavica, písničkář a textař, zavítá ve středu do pardubického Ideonu, kde od 19 hodin zahraje a zazpívá své nejznámější hity.

Jaromír Nohavica ve StříbřeFoto: Martina Sihelská

Do konce roku navštíví ještě Rýmařov a Prahu, kde odehraje koncert s názvem Holubica a Nohavice. Tradice adventních koncertů souboru Bílá holubice sahá do roku 2012, kdy poprvé vystoupil s Věrou Špinarovou a kapelou The Tap Tap. Od roku 2014 vystupuje Bílá holubice společně s Jarkem Nohavicou a varšavským hudebníkem Robertem Kusmierskim.

Cílem je vytvořit propojením handicapovaných a profesionálních umělců dílo, které osloví širokou veřejnost. (als)