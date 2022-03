Běhání řadě lidí přináší odreagování. „Přijdu na jiné myšlenky, tělo se uvolní a pak mi je fajn. Občas je to pořádný adrenalin,“ řekla Petra z Pardubic.

„Pomáhá to přepnout myšlenky z práce, relaxovat, ale samozřejmě to má i dobrý vliv na kondici,“ potvrdil Milan z Pardubic.

Základem je technika

Důležité je myslet na technickou správnost běhu. „Když se neběhá správně, mohou z toho vzniknout různá zranění, posun ve výkonnosti není dostatečný a člověk z toho nemá takovou radost,“ dodal Slezák.

Největší chybou je podle něj především dopadání na patu. „To je problém, který s sebou přináší i následná zranění. Dopad na patu, hlavně pokud se běhá po pevném povrchu, jako je asfalt, vytváří až příliš velký náraz do patní kosti,“ vysvětlil Slezák.

Tento typ běhu může způsobit mnoho problémů. „Když se takto člověk rozběhne, na patní kost převede zhruba dvojnásobek svojí hmotnosti, což je strašně moc. Tyto nárazy se potom přenáší přes holenní kost do kolen, kyčlí a zad. V momentě, kdy se bolest začne přenášet až do krční páteře, vytváří to problém, který se pak zdravotně řeší poměrně dlouho,“ dodal.

„My se snažíme lidi na začátku kurzu zpomalit, výrazně jim zkrátit krok a stavět je ze zadní části chodila na takzvaný střed, respektive přední část chodidla proto, aby uměli lépe odtlumit dopad a chodilo dopadlo pod koleno,“ popsal Slezák.

Rozeznat správný styl běhu lze i díky bolesti. „Jsou bolístky, které napovídají, že se člověk snaží běhat správně. Nejdříve začínají víc bolet lýtka a někteří říkají, že po běhu cítí i ruce. Důsledkem špatného běžeckého stylu jsou častější kloubní bolesti, ať už to jsou kolena, nebo kyčle,“ vysvětlil Slezák.

Ani s běháním by se to nemělo nepřehánět. „Jsou dva extrémy, které na kurzech pozorujeme. Jeden člověk běhá jen při lekci a druhý do toho vletí po hlavě a běhá i pětkrát týdně. Ten druhý případ je horší,“ řekl Slezák. Podle něj je pro začátečníka nejlepší chodit běhat zhruba dvakrát až třikrát za týden v pomalejším tempu a zkoušet si krátké úseky ve správné technice.

V Pardubicích se podle Slezáka dobře běhá kolem Chrudimky nebo v Tyršových a Bubeníkových sadech. Běžci z facebookové skupiny Rozběháme Pardubice sportují například v Rosicích, Polabinách a podobně. Výhodu v Pardubicích vidí v tom, že je to v podstatě placka.

Mezi Pardubáky je o běh velký zájem. „Fungujeme ve čtyřech městech. Zakládali jsme kurzy v Brně, pak jsme se rozšiřovali do Olomouce a teď máme Pardubice a Hradec Králové. Pardubice absolutně vyhrály, co do zájmu, v porovnání s jiným městy až dvojnásobně,“ popsal Slezák.