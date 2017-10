Jdou k volbám poprvé. Důraz kladou na ekologii, digitalizaci a vzdělání

Pardubice - V České republice je až 400 tisíc prvovoličů, kteří mohou výrazně ovlivnit výsledky právě probíhajících voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Čtyři sta tisíc to je pro srovnání čtyřikrát více hlasů, než kolik byl v parlamentních volbách v roce 2013 rozdíl mezi první a druhou stranou.

Úderem páteční druhé hodiny odpoledne se otevřely volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Mladí lidé se často vydávají ve volbách protestní cestou. „Tradiční strany působí možná příliš zamrzlé, neakceschopné, staromódní. Preference stranám typu Piráti či SPD lze vysvětlit i tak trochu jako výraz určitého vzdoru vůči společnosti, v níž žijí,“ uvedl politolog a vedoucí Katedry politologie a humanitních studií při Metropolitní univerzitě v Praze Petr Just.



Ale důvodů je celá řada. „Například programy mnoha stran jsou nesrozumitelné, tak se potom moc není co divit, že lidé, nejen mladí, reagují spíš na jednoduchá, líbivá a rázná hesla, ačkoli ta jsou často zavádějící,“ dodal Petr Just.



Prvovoliči se zajímají zejména o postoj stran k ekologii, studiu na vysokých školách, ale i k přijetí eura. „Pro mě je velmi důležitá otázka ekologie, kterou se Piráti také zabývají. Zaujal mě i jejich postoj k migrační krizi i otázka zavedení eura. Chci alespoň tímto způsobem vyjádřit, že je mým zájmem, aby se politika ubírala demokratickým směrem,“ uvedl student vysoké školy z Pardubic Ondřej Outrata.



Pro studenty je důležitá i digitalizace státní správy, protože v dnešní době vidí jako velkou ztrátu času docházet na úřady. „Budu volit Piráty. Usilují o digitalizaci státní zprávy, nechtějí zrušit zákon o EET ale upravit ho. Samozřejmě že vše se nepodaří, ale kdyby alespoň prošla ta digitalizace, tak by to bylo skvělé,“ uvedl student střední školy Jan Drašnar.



Studentka Gymnázia v Mozartově ulici v Pardubicích Anna Puhlovská se rozhoduje mezi stranami TOP09 a ODS. Je pro ni důležité, abychom jako ČR zůstali v EU. „Řeším také otázku eura do budoucna a samozřejmě jako budoucí vysokoškolačka i názory na vzdělávání,“ doplnila Anna Puhlovská. Obecně se aktivní prvovoliči shodují, že účast ve volbách je povinnost. „Určitě je důležité chodit k volbám. Protože každý hlas je důležitý a můžeme jím něco změnit. Když někdo k volbám nejde, nemůže si potom na politiku stěžovat,“ uvedl například student gymnázia Vilém Branda.



Zájem o volby ve věkové skupině 18 až 34 let razantně roste, což dokazují předvolební průzkumy společnosti Median. Podle těchto průzkumů se letos u voleb očekává až o patnáct procent více mladých voličů, než tomu bylo v roce 2013. „V poslední době lze zaznamenat u mnoha stran pokusy oslovit mladé lidi k účasti v nadcházejících sněmovních volbách. I u tzv. tradičních stran vidíme čím dál častější snahy o nějaké systémové podchycení mladých voličů a jejich přízně,“ dodal Petr Just.



Zároveň ale upozorňuje, že k volbám a politice je potřeba přistupovat s veškerou vážností. „Rozhodně vítám, pokud by účast mladých byla ve volbách vyšší. Ale zároveň jedním dechem dodávám, že bych si přál, aby mladí lidé k volbám přistupovali seriózně, ne jako k nějaké recesi či experimentu. Aby ke kandidátům a stranám přistupovali kriticky, aby se zajímali i o to, jak stát funguje,“ uzavřel politolog Petr Just. Vít Kubant