Společnost Elektrárny Opatovice oprášila plány na zřízení spalovny, přesněji zařízení na energické využití odpadu (ZEVO), a začala jednat s okolními městy. „Vedení měst chápou potřebu najít ideální způsob, jak nakládat s odpadem po roce 2030, kdy již nebude možné zbytkový komunální odpad skládkovat,“ informovala mluvčí elektrárny Hana Počtová s tím, že již jednali například s Pardubicemi, Chrudimí a Hradcem Králové.

Přeměna na energii

Jako ideální způsob vedení společnosti vidí ZEVO, které odpad spaluje a vzniklé teplo využívá k výrobě elektrické a tepelné energie. „Odpad z černých popelnic okolních měst a obcí ZEVO přemění v teplo a elektrickou energii, která se lidem vrátí zpět do jejich domovů,“ popsala Počtová.

Podporu zařízení vyjádřil například primátor Pardubic Martin Charvát. „Jsem proti skládkování. Technologie spalování mají dnes tak špičkovou úroveň, že je to jedno z nejlepších řešení. Obce v okolí nebudou nijak zatěžovány, byl jsem se podívat ve spalovně v Plzni, v okolí nikdo nepozná, že se tam spaluje komunální odpad,“ řekl Charvát a dodal, že město nyní dělá analýzu, jak bude dál nakládat s odpadem. Podle primátora z ní nejspíš vyjde, že by mělo k odpadu přistupovat jako k energetickému zdroji.

Zatímco to vypadá, že krajské město je ZEVO nakloněno, elektrárna by mohla narazit v Opatovicích a Čeperce, kde se lidé v minulosti proti spalovně ostře vymezili. Drtivá většina obyvatel ji v roce 2006 odmítla v referendu. „Spalovnu za domem určitě nechceme, bojíme se, že bude znečišťovat ovzduší,“ řekla obyvatelka Čeperky Dana Krejčíková.

Místním se představa spalovny nezamlouvá

Starosta Opatovic Pavel Kohout připustil, že možná bude třeba vypsat referendum nové. „S ohledem na současnou problematiku s odpadovým hospodářstvím, jsme si vědomi, že podobná zařízení budou potřeba. Otázka však je, jaké odpady by se spalovaly,“ nastínil starosta, který je příznivcem maximální recyklace.

I mezi místními se najdou podporovatelé, spalovna je v obcích ožehavé téma. „Kam se má odpad pořád ukládat, když ho tolik produkujeme? Pokud to bude splňovat potřebné parametry, tak jsem pro,“ řekla obyvatelka Opatovic, nepřála si ale uvést své jméno. „Jsme malá vesnice a lidi by mě tu za to ‚sežrali‘,“ zdůvodnila.

V cestě budou ZEVO stát i ekologičtí aktivisté, kteří částečnou náhradu uhlí za odpad nevidí jako výhodu. „Od fosilních zdrojů se ustupuje z důvodu omezení emisí skleníkových plynů, avšak spalováním plastů, které v odpadech mají největší energetickou hodnotu, jich také vypouštíme nemálo. Výrobu tepla musíme řešit jinak než spalováním,“ vysvětlil odpadní expert z Hnutí Duha Ivo Kropáček, který vidí nejlepší cestu v minimalizaci množství komunálního odpadu a ve zlepšení recyklačních služeb a motivací lidí k třídění.

Odpad do cementárny

Za energetický zdroj považuje odpad i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, spalovat ho chce v cementárně. „Zastávám názor, aby bylo upřednostněno využití stávajících kapacit před vytvářením dalších. Volné kapacity má cementárna v Prachovicích,“ uvedl.

Kolik odpadu by mohlo skončit v Opatovicích, zatím není jisté, celý projekt může významně ovlivnit nový odpadový zákon, který bude hotový do konce roku. Společnost odhaduje, že by mohlo být zařízení zprovozněno nejdříve za sedm let.