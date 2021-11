První stánek, který návštěvníky a náhodné kolemjdoucí přivítal, byl stánek s vřelým názvem Dárečky, co zahřejí. Okolo něj stál hlouček osob v pracovním oblečení patřící k pořadatelům. Mezi nimi a trhovkyní v stánku panovala pohodová atmosféra. Bylo však znát mírně napětí. Trhy se totiž po šesté hodině měly uzavřít a pro letošní rok se už nebudou moci konat. Na Pernštýnském náměstí, které předchozí roky bylo přeplněné lidmi, letos jen sem tam prošel hlouček kolemjdoucích.

„Pro nás to je likvidační to, co vláda vyhlásila. Nechápeme jak je možné, že tak rozhodli. Čísla stoupali už dřív a trhy se připravují několik měsíců dopředu, tak snad by byla slušnost trošku dopředu s nějakým předstihem pořadatelům říct, ať lidi upozorní,“ řekla rozhořčeně trhovkyně Irena Lániková ze stánku s názvem Dárečky, co zahřejí.

Rodina Ireny Lánikové podniká a věnuje se trhovnictví už po několik generací. S manželem měli v plánu předat podnikatelské žezlo i svým dětem, ale v současné době si nejsou jistí, zda vůbec budou moc u podnikání zůstat. Už minulý rok jim stát zavařil a tak doufali, že ztráty doženou letos.

„Tohle je naše hlavní činnost, žádnou vedlejší práci nemáme. Takže co nám zbývá? Položit to všechno a jít na úřad práce,“ uvažovala Lániková, která si uvědomuje, že zrušení trhů je připravilo o veškerý příjem.

Náklady na vánoční trhy a podnikání jsou obrovské a při nemožnosti prodeje zboží, které už je dopředu zaplacené, nemají trhovci kde čerpat. Nemluvě o stále se zvyšujících poplatcích na sociální a zdravotní pojištění a podobně.

Pronájem stánku stojí 10 000, což trhovci nemohou ani při velkém zájmu lidí za jediný den získat. Nemluvě o penězích za zboží a práci. Už teď je jisté, že budou v mínusu.

„U nás to není takové, že bychom přišli a tady něco prodávali, my zboží musíme nakoupit. Vše co vidíte je ruční výroba, a ti lidé to začali vyrábět už v srpnu. My jsme jim to zaplatili, ale zůstane nám to ležet, vydali jsme se z peněz před těmi trhy. To jsou poplatky na zboží, na obsluhy, dojíždění, platíme i zaměstnance, máme někdy třeba víc těch trhů, ale za zboží nám nikdo nevrátí, bude nám to ležet, jsme v mínusu,“ povzdechla si trhovkyně.

Opatření přitom poctivě dodržují. Většina prodejců se musela povinně očkovat a také se pravidelně testují. Stánky také oddělují povinné rozestupy. „Máme nakoupené testy, každý den se testujeme a dodržujeme všechny podmínky, co mají být. Všechno se v nás mele, prostě nadáváme, nadáváme a nadáváme, protože to je sprostý, to co s námi udělali, to je strašně sprostý. Věděli to, věděli dopředu, co bude, co nás čeká, vláda s tím dva měsíce po volbách nic nedělala a najednou… Je to prostě cílená likvidace drobných podnikatelů,“ neskrývala rozhořčení Irena Lániková.

