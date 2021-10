Po napínavém finiši nakonec koalice Spolu nad hnutím ANO zvítězila o více než půl procentního bodu. Čekal jste takový výsledek?

Byl jsem velký optimista. Za výhru jsem samozřejmě velmi rád a chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří podpořili změnu a naši koalici. Věřil jsem, že výsledek bude dobrý. Že bude ale až tak dobrý, to jsem si opravdu nepředstavoval. O to větší radost z něj mám. Jsem rád, že jsme jako koalice Spolu dokázali po osmi letech v Pardubickém kraji porazit hnutí ANO, a to poměrně přesvědčivě.

V Pardubickém kraji jste získal nejvíce preferenčních hlasů a dostal jste se tak do čela krajské kandidátky. Jaké jsou vaše pocity?

Pokud jde o můj osobní výsledek, to je až ta druhá věc. Nesoustředil jsem se na žádnou kampaň ve prospěch své osoby. Fungovali jsme jako tým a z toho mám radost. Pro mě osobně je to, řekl bych, vysvědčení mé čtyřleté práce poslance, kterou jsem se snažil vykonávat co nejzodpovědněji. Je to pro mě ale také velký závazek budoucna. Určitě bych na svou práci chtěl navázat a skutečně reprezentovat kraj, kde jsem doma. Čtyři roky jsem se snažil aktivně komunikovat nejenom v rámci školství, ale i směrem k firmám, podnikům, zemědělcům, samosprávám a tak podobně. Možná, že i to se do výsledku nějakým způsobem promítlo. Jsem každopádně opravdu rád, že jsme spolu uspěli.

V době, kdy jste ovdověl, jste se vzdal křesla předsedy KDU-ČSL a dokonce jste uvažoval i o tom, že Poslaneckou sněmovnu zcela opustíte. Co vás nakonec vedlo k tomu, že jste se rozhodl znovu kandidovat?

Přesvědčily mě v zásadě dvě věci. Jednak to byla podpora mých dětí, které mě v kandidatuře plně podpořily, a pak také šance podpořit změnu, po které jsme všichni toužili. Vrátit do politiky lidskost, slušnost, poctivost a čistotu, to pro mě byla velká motivace.

Koalice Spolu se nakonec ukázala jako velmi úspěšný projekt. Byl jste k tomuto spojení skeptický, nebo jste ho podporoval?

Pro mě je celý výsledek velké zadostiučinění. V době, kdy jsem byl předsedou KDU-ČSL, jsem stál u samých počátků jednání s ODS, TOP09 a tehdy i se Starosty. Od začátku jsem byl přesvědčen, že pokud chceme změnit současnou situaci a politickou scénu v České republice, je to možné pouze na základě širší spolupráce. Byl jsem za to mnohými kritizován a několikrát nařknut, že to může být ke škodě KDU-ČSL. Myslím, že dnes se ukázalo, že to tak není a že KDU-ČSL bude mít nejsilnější poslanecký klub ve své historii. I to je dílem toho, že dokážeme efektivně spolupracovat v rámci celé koalice Spolu.