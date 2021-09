"Na svoji funkci právě rezignoval primář interny Tomáš Tomek. Nyní je v rámci společnosti Nemocnice Pardubického kraje bez primariátu interna ve Svitavách a v Chrudimi. Nikdo neví, co bude dál," uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován, ale redakce jeho totožnost zná.

Přitom nejde "jen" o primáře Tomka, výpověď už podalo několik lékařů a Chrudimská nemocnice na svých webových stránkách shání na toto oddělení i zdravotní sestry. "Nemocnice se nám rozpadá přímo před očima," řekl chrudimský zastupitel Jiří Hradec.

Podle Michaely Matouškové, krajské radní zodpovědné za zdravotnictví, primář Tomek skutečně nejprve rezignaci podal, při jednání se zástupci představenstva společnosti Nemocnice Pardubického kraje však rezignaci stáhl. „Vedení se spolu s panem primářem snaží společně zvládnout situaci na odděleních nemocnice. Situace je velmi těžká, odešlo nám osm lékařů, ale dva nové jsme již našli a vedeme jednání s třetím," uvedla radní Matoušková.

Tomáš Tomek na dotaz redakce Deníku nezareagoval.

"Primář Tomek v nadlidských podmínkách řešil pandemii a zároveň řídil Chrudimskou nemocnici. To, že stále chybí ředitel, je velká chyba," řekl primář dětského oddělení David Kasal s tím, že covid a zejména hromadná umírání zanechaly ve většině zaměstnanců stopy, dodnes trpí psychickými problémy. Personál interny navíc údajně neobdržel slibovaná covidová odškodnění, což mnozí pracovníci oddělení vnímají jako velkou nespravedlnost.

V řešení zastupitelstva

Otázka chrudimské interny se řešila i na krajském zastupitelstvu. "Vím, že je obecně v republice nedostatek internistů, ale řekněme si na rovinu, že situace u nás už je kritická. Představte si, že jste pacient s akutním interním problémem a ambulance je zavřená. Záchranka vás doveze do Pardubic a pokud je nutná hospitalizace, vracíte se zpátky do Chrudimi. To je velmi špatné," řekl starosta Chrudimi František Pilný, který na zastupitelstvu žádal o bližší informace o budoucnosti chrudimské interny. Dosud mu však nikdo nedal odpověď na otázky, proč lékaři dávají výpověď a z jakého důvodu nejsou do práce na oddělení větší měrou zapojeni medici. "Na zastupitelstvu kraje jsem se jen dozvěděl, že věc řeší i v Senátu a do krajské nemocnice má přijít nový personální ředitel, který dá vše do pořádku. Abych byl upřímný, příliš tomu nevěřím," prohlásil starosta Pilný.

Mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová uvedla, že chrudimské i svitavské oddělení své primáře v tuto chvíli mají. „Ke změně dojde ve Svitavách, kde v listopadu nastoupí primář nový," řekla Kateřina Semrádová.

Situace na interních odděleních je podle jejích slov složitá v celé republice a ani Pardubický kraj není výjimkou. "Důvodů, proč tomu tak je, je rozhodně celá řada. V menších nemocnicích, které nedisponovaly vlastním infekčním oddělením, pečovali o hospitalizované pacienty s covidem-19 právě internisti. Fyzická i psychická náročnost péče o tyto pacienty a bezpochyby i každodenní realita s jejich vysokou úmrtností si jistě vybraly svou daň. Řada zdravotníků, včetně lékařů, je vyčerpaných, obor opouštějí nebo přecházejí do ambulantního sektoru. Svou roli pak hraje i klesající popularita oboru jako takového. Byť je interna považována za královnu medicíny, zájem o ni dlouhodobě klesá jak mezi studenty, tak čerstvými absolventy," dodala mluvčí.

Podobná situace je v nemocnicích v Havlíčkově Brodě, Čáslavi nebo Svitavách, kde rovněž několik lékařů podalo výpověď a vedení nemocnice o prázdninách přiznalo, že nedokáže zajistit čtyřiadvacetihodinový provoz příjmové ambulance interního oddělení. V Čáslavi personální krize dospěla k bodu, že ji bude řešit externí společnost New Dimension z Frýdku-Místku. Má na to pět měsíců, za které si naúčtuje kolem 900 tisíc korun. „Tato platba půjde z rozpočtu nemocnice, ta na to prostředky má," řekl čáslavský starosta Vlastislav Málek.

Celé vyjádření krajské radní zodpovědné za zdravotnictví Michaely Matouškové:

Primář interního oddělení a současně náměstek léčebné péče Chrudimské nemocnice MUDr. Tomek skutečně nejprve rezignaci podal. Při jednání se zástupci představenstva NPK a.s. však minulý týden rezignaci stáhl. Vedení NPK a.s. se spolu s panem náměstkem snaží společně zvládnout situaci na odděleních nemocnice. Vedení je s ním v každodenním kontaktu a nemám prozatím žádnou informaci o tom, že by tomu bylo jinak. Situace je velmi těžká, odešlo nám 8 lékařů, ale dva nové jsme již našli a vedeme jednání s třetím. Bohužel situace v tomto oboru je problémem i v jiných krajích, jak jsme se s radními za zdravotnictví vzájemně informovali. Podaná rezignace pana náměstka mohla být způsobena vyšším tlakem, který je na celé oddělení vyvíjen, avšak si velmi cením jejího stažení a pomoc situaci řešit.



Ve Svitavách je domluven nástup nového primáře k 1.11. i tam situaci akutně řešíme. Jak je však patrné, z důvodu nižšího počtu lékařů v tomto oboru, není možné lékaře mezi nemocnicemi více přesouvat. Je třeba nabrat nové. Našim cílem je mít stabilizované oddělení, a tak je nutný i nějaký ten čas na nábor nových lékařů. Lékaři jsou po proběhlé pandemii vyčerpaní a každý další tlak může způsobit jejich odchod.