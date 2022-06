„Ve středu neodjelo 25, ve čtvrtek 15 a v pátek 14 spojů,“ uvedl vedoucí krajského odboru dopravy Leoš Beran. Podle něj stojí za zrušenými spoji nedostatek řidičů. „Podávají výpovědi z důvodu ukončení provozu,“ dodal Beran.

Psali jsme:

Bude na Orlicku konečně dostatek šoférů? Vyloučen není ukrajinský ženský pluk

To ostatně potvrzují také zástupci společnosti Arriva, upozorňují však, že nový dopravce, společnost BusLine, nedodržel předem dohodnutou úmluvu. „Byli jsme domluveni s nastupujícím dopravcem, že nám řidiče, kteří k němu přecházejí, na dojetí spojů do 11. června zapůjčí. Bohužel se tak v dostatečném počtu nestalo,“ uvedl mluvčí Arriva Transport Jan Holub.

PERSONÁLNÍ NOUZE

Společnost BusLine takovou úmluvu nepotvrdila. Její jednatel Michal Hanč však upozornil na personální nouzi, se kterou se potýkají dopravci po celé zemi. „Situace v nákladní i osobní dopravě je obecně velmi kritická. Problém je systémový a bez spolupráce s vládou se vyřešit nedá,“ řekl Hanč.

Cestující, kteří se tak například nedostanou v pátek odpoledne z práce domů, si zkrátka musí poradit sami. Společnost Arriva ale ujišťuje, že se snaží situaci řešit. „Povoláváme posily z jiných regionů, které se zaškolují a připravují, abychom zajistili poslední dny našeho provozu,“ zmínil Holub.

Není to jediný problém s nástupem nového dopravce:

Rozhodnuto. Cestující mohou do autobusu nastoupit na nádraží, kraj za to zaplatí

S personální krizí se na přelomu roku potýkalo také ČSAD Ústí nad Orlicí. Pardubický kraj proto na začátku roku musel přistoupit ke změně v jízdních řádech, i tak denně neodjely nízké desítky autobusů.

PODHODNOCENÉ MZDY

Řidiči v kraji si dlouhodobě stěžují na špatnou personální politiku a nízké základní mzdy. „Pracuji na ranní a odpolední turnusy. V práci jsem reálně 10 až 12 hodin denně a jednou měsíčně pracuji také o víkendu. Moje hrubá mzda se pohybuje v rozmezí 28 až 33 tisíc korun,“ popsal řidič, který nyní pracuje u ČSAD Ústí nad Orlicí, ale ze strachu o práci si nepřál být jmenován.

Podle něj panuje absolutně mylná představa o tom, že řidiči autobusů mají vysoké příjmy. „Někteří šťastlivci si ty peníze možná i reálně vydělají, ale je to na úkor volného času a zdraví. Řidič, který si chce přijít třeba na 45 tisíc, si v práci musí odkroutit minimálně 300 hodin měsíčně,“ podotkl. I on se od 12. června posadí za volant autobusu společnosti BusLine. „Funguje tam jiný způsob prémií. Já osobně to půjdu zkusit a uvidím. Dát výpověď a jít pracovat do fabriky můžu vždy,“ dodal řidič.

O tom jsme psali zde:

ČSAD v kraji končí. Naši řidiči se za výplatu nemusí stydět, říká nový dopravce

Na špatné mzdové podmínky řidičů dlouhodobě upozorňoval někdejší předseda odborů ČSAD Ústí nad Orlicí Karel Picek „Základní mzdy jsou hrubě podhodnocené,“ konstatoval.

Personální krizi má také pardubický dopravní podnik, který kvůli nedostatku řidičů musí změnit provoz na čtyřech linkách. Dvě nebudou jezdit vůbec, další dvě přechází na prázdninový režim.