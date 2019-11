Zastupitelstvu přihlíželi přímo v sále fotbaloví fanoušci, jiní ho sledovali na internetu. Přímý přenos dokonce kvůli přetížení nějakou dobu nefungoval.

Budoucnost fotbalu

Na místě nechyběli ani zástupci FK Pardubice. „Budoucnost pardubického fotbalu je ve vašich rukách, vy rozhodnete, jestli naše cesta je profesionální fotbal, nebo se zakonzervujeme a zůstaneme u amatérského fotbalu,“ prosil zastupitele o stadion sportovní manažer fotbalového klubu Vít Zavřel a vysloužil si od přihlížejících fanoušků aplaus.

Změnu při hlasování žádali Piráti, když navrhli, aby o stadionu rozhodli lidé v referendu.

Zastupitelé referendum odmítli. „Je mi líto fotbalistů, kteří očekávají stadion, jenž jim byl slíben. Slib byl ale neuvážený a neměli bychom ho splnit,“ poznamenal Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty). Připomněl také návrh umístit stadion na kraj města, například na Hůrka. Většina zastupitelů to ale odmítla „Mohla by se to více prodražit, musely by se budovat inženýrské sítě a dopravní infrastruktura,“ uvedl náměstek Jakub Rychtecký (ČSSD).

Proti stadionu vystupovala například koaliční ODS, které se projekt od začátku nelíbil. Je podle ní drahý a luxusní. „Není prioritou města. Máme naplánovaných tolik investic, že se s tím městská kasa těžko popasuje,“ zmínil Matěj Slanař (ODS).

Po vyřešení parkování i snížení ceny vytkla ODS předkladatelům etapizaci projektu. „Představovali jsme si, že nejprve se opraví západní tribuna, udělá se vyhřívané hřiště a osvětlení. Poté by se udělaly jižní, severní a východní tribuny z lehké montované konstrukce,“ podělil se o názor náměstek primátora Petr Kvaš (ODS) a připomněl pokřikujícím fanouškům, že stadion budou občané města splácet dvacet let.

„Je to dluh, který máme v minulosti, ne v budoucnosti. Kdybychom si dříve areál podrželi pro fotbal, tak jsme nyní řešili jen doinvestování,“ konstatoval primátor Martin Charvát (ANO).

Podle Karla Haase (ODS) je problém v tom, že investice do veřejnosti, která bude moci využívat jen tréninkové hřiště, bude pouze 10 milionů korun. „Zbytek je investice do jedné organizace, kterou je FK Pardubice,“ uvedl.

Přesto nakonec zastupitelé stavbu prvoligového stadionu v centru města schválili. Pro hlasovalo 23 zastupitelů, proti bylo 13 politiků. „To je vono,“ skandovali odcházející fanoušci.

Provozní model stadionu by měl vycházet ze zkušeností rozvojového fondu, který se stará o sousední hokejovou arénu. Současně se stadionem v lokalitě vznikne také parkovací dům za 160 milionů korun. V další etapě je úprava nábřeží Labe a přilehlých ulic, pro ně chce město využít peněz z dotací. Stejně tak chce financovat opravu památkově chráněné Brány borců, která je poslední etapou.