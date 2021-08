„Ani jedničky navíc nebo jiné výhody mne nedonutí dát děti očkovat. To už je trochu přehnané vydírat mládež takovým způsobem,“ rozčiluje se matka dvou dětí Marie Víšková z Ústí nad Orlicí. Přístup učitelky z Loun nadzvedl i učitele z regionu, kteří nad nesmyslným jednáním kolegyně kroutí nevěřícně hlavou.

„Zdá se mi to úplně zvrácené. Jedničky jsou klasifikací, měly by být hodnocením výkonů dětí, nikoli toho, jaký názor mají rodiče na očkování,“ míní Miroslava Jirečková, ředitelka Základní školy U Školek v Litomyšli. Sama je naočkovaná, ale nikoho by do toho rozhodně nenutila. „Jakkoli „uplácet“ děti mi přijde nevhodné. Plně respektuji, že o těchto věcech mají rozhodnout jejich rodiče, kteří za ně nesou plnou zodpovědnost,“ tvrdí ředitelka.

Motivace jedničkou je nesmyslná i podle ředitele svitavského gymnázia a obchodní akademie Milana Báči. „Nenapadlo by mě za to dávat jedničku ani u starších žáků, kde u rozhodování hlas rodiče potřebný není,“ dodává Milan Báča.

Žádnou „očkovací“ motivační akci pro studenty škol nechystá ani Pardubický kraj.

Očkování bude u žáků a studentů hrát velkou roli hlavně na začátku školního roku. Podle aktuálně platných pravidel totiž nebudou muset absolvovat tři kola testování. Následně ministerstvo vyhodnotí výsledky. V případě, že screening ukáže méně než 25 pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dnů, testovací akce skončí. V opačném případě se testování rozšíří do konce září a pak se uskuteční další kolo testování, a to opět ve třech dnech.

„Osobně si myslím, že výbornou by měli žáci dostávat především za své výsledky ve studiu,“ podotýká Michaela Matoušková, krajská radní pro oblast zdravotnictví. Kraj příští týden posílá napříč regionem očkovací kamion. V něm naočkují vakcínou Pfizer i studenty, ale pouze v případě, že jim je šestnáct let a více. U očkování dětí ve věkové skupině 12 až 15 let je totiž nutná přítomnost pediatra.

Nemocnice v Pardubickém kraji evidují zájem o očkování u dětí nad dvanáct let. „Do konce minulého týdne byly na pěti očkovacích místech krajských nemocnic naočkovány na tři tisícovky dětí,“ přibližuje Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

Pro tento týden uvolnily nemocnice více než tisíc volných míst a i ta byla už ve středu z větší části zaplněna. „Od spuštění očkování nejmladších ročníků v polovině července pozorujeme průběžný zájem. Blížící se začátek školního roku se zatím v počtech zájemců nijak zvlášť neodráží,“ říká Semrádová.