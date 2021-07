Jejich rajon je pětatřicítka. Dálniční oddělení v Mýtě má za sebou pět let

Pět let hlídají silnice v Pardubickém kraji policisté z Dálničního oddělení Vysoké Mýto. V roce 2016 začínalo s desítkou policistů, dnes jich tam slouží už třiadvacet a do budoucna se tady počítá s 34 policisty. Nově se má oddělení stěhovat do areálu v obci Městec na Chrudimsku. Další základna se stejným počtem policistů bude Dálniční oddělení Opatovec.

Nové policejní superby v civlním provedení co nevidět zamíří na silnice v Pardubickém kraji. | Foto: Policie ČR

Dálnice v Pardubickém kraji ještě není, ale policejní oddělení pro tento typ silnice už dávno. "Při vzniku dálničního oddělení jsme počítali s tím, že primárně budou policisté „obhospodařovat" hlavní spojnici z Čech na Moravu, tedy silnici I/35. Letos v prosinci má být otevřen první úsek od Opatovic nad Labem po obec Časy," vysvětluje policejní mluvčí Eva Maturová. Pětatřicítka v kraji protíná hned tři okresy, a to Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Dálniční policisté mají nový Superb Přečíst článek › Policisté z dálničního oddělení mají pestrý vozový park. Kromě škodovek jezdí taky v automobilech Audi A6, VW Transportér nebo policisté sedlají motocykly BMW R 1200 RT. "Za pět let tady dopravní policisté řešili zhruba 1300 dopravních nehod, při nichž zemřely více než dvě desítky osob. Více než 30 lidí utrpělo těžká zranění," vypočítává Maturová. Ani přestupků není zrovna málo. Dálniční oddělení jich eviduje 17 200, 137 řidičů přistihli policisté pod vlivem alkoholu, 32 při ovlivnění jinou omamnou a psychotropní látkou. "Zajistili jsme také 56 pachatelů trestných činů a zastavili šest osob v celostátním pátrání. A zhruba 1800 hodin jsme strávili řízením dopravy," dodává mluvčí. Dálniční oddělení bez dálnice? Žádná rarita Přečíst článek › Dálniční oddělení kontroluje i šoféry kamionů. Zaměřují se na technický stav vozidel a jestli má řidič v pořádku dokumenty k nákladu nebo jestli dodržuje povinné pauzy pro odpočinek.