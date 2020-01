Jak vypadá Štědrý den dětí, které jsou v dětském domově?

V dětském domově se Vánoce slaví stejně jako v rodině. Děti mají klasický Štědrý den, který by měly i doma. Záleží na jednotlivé tetě, jak to pojme. Většinou ale děti dopoledne koukají na pohádky, zatímco ty starší pomáhají s přípravou štědrovečerní večeře, k obědu mají jen polévku, aby viděly zlaté prasátko,a večer si u stromečku společně rozbalují dárky.

Takže je vedete k tradicím…

Přesně tak, snažíme se, aby nebyly pozadu oproti dětem z rodin. Chceme, aby tu děti našly bezpečný náhradní domov se vším všudy, takže je vedeme ke všemu, k čemu rodiče běžně děti směrují. Vědí, že na Vánoce se jí kapr, jednou nám tu dokonce plaval ve vaně (smích). Starší holky si házejí střevícem, aby zjistily, jestli se vdají, krájí se jablíčka nebo se pouštějí lodičky. V adventu si děti zkouší také péct cukroví.

Není dětem zejména o svátcích smutno?

Stesk po mamince většinou prožívají po celý rok. Přes Vánoce u nich naštěstí naopak převažuje radost z dárků, kterých dostávají hodně a mnohdy jich mají díky dárcům více než děti v rodinách. Je to taková náhrada, protože nedostávají dárky během roku.

Jaká přání děti nejčastěji mají a kdo jim je plní?

Ti malí si přejí hračky a koloběžky. Ti starší mobily, ale snažíme se, aby to i pro dárce bylo cenově optimální, takže si napíšou například o powerbanky, kosmetiku, značkové oblečení nebo boty. Ty téměř dospělé vedeme k tomu, aby si napsaly o něco praktického, jako je mikrovlnná trouba nebo žehlička, aby ve chvíli, kdy z dětského domova odchází, měli nějakou výbavu. Přání se jim plní díky dárcům, kteří se zapojí například do projektu Milý Ježíšku, nebo díky místním organizacím, které děti pravidelně obdarovávají.

Jezdí některé děti na Vánoce domů?

Ano, některé děti odjíždí domů na víkend před Vánocemi, pak se třeba na Štědrý den vrací, jiné odjíždí zase až po Štědrém dni. Ne všechny děti ale jezdí k rodičům, tráví svátky například u babiček, tet a dalších příbuzných.

Jak poté snášejí návrat?

Zvlášť ty menší to nesou hůř, často pozorujeme, že jsou po návratu rozhozené. Ale je to pro ně citlivé téma, o kterém nechtějí příliš mluvit. Někteří se ale těší zpátky do domova, protože životní podmínky rodiny nejsou optimální, jelikož rodiče se například často hádají, což na děti psychicky nepůsobí dobře. Tady mají oproti tomu nadstandardní podmínky.

Některé děti ale domů vůbec nemohou…

Pokud jsou podmínky odpovídající a jde to, tak i děti, které během roku nejezdí ani na víkendy, se nám často na Vánoce podaří dostat domů. Dlouho dopředu s jednotlivými rodinami intenzivně pracujeme na tom, aby se děti na Vánoce mohly podívat domů. Někdy je ale situace taková, že tam děti za žádnou cenu pustit nemůžeme.

Jaké situace to třeba jsou?

Zůstávají nám tu děti, jejichž rodiče třeba nemají kde bydlet, o děti se starat nechtějí nebo nemohou kvůli výkonu trestu, alkoholu či návykovým látkám. Většinou se tyto problémy navíc prolínají. Mnozí z těch starších dětí jsou s tím naštěstí už smířené, protože danou situaci v rodině znají a vědí, že to nejde.

Jak toto období snášíte vy?

Pro nás je hodně hektické zejména období před Vánoci, kdy se snažíme právě o to, aby se děti podívaly domů. Působí to na nás s předstihem, už když se potýkáme s postojem rodiny a řešíme, jestli děti pojedou, nebo nepojedou. Na Štědrý den už to pro nás tolik depresivní není, protože víme, že jsme udělali maximum pro to, aby se děti podívaly za rodinou, a těm, u nichž to z nějakého důvodu nejde, je tu líp.