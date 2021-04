Po ulici kráčí, výraz statický, na hlavě má útvar geometrický. Na místo koruny krychli má, ve tváři z vosku se usmívá. I to je text písně s názvem Krychlič od pardubické kapely Donrvetr. „Jako děcka jsme se ho báli, v dospělosti jsme ho vnímali jako inteligentního člověka. Byl to takový pardubický Batman, maskovaný superhrdina,“ říká za kapelu Matěj Karas s tím, že pro muzikanty byl velkou a záhadnou osobností, kterou znali od dětství, a proto o něm chtěli napsat písničku.

Václav Kulhánek poutal pozornost především svým výrazným make-upem a extravagantním účesem, kdy měl vlasy vyčesané, natupírované a zlakované, až vytvářely kostku. Říkal o sobě, že je člověk s nejdelšími vlasy směrem nahoru. Nejčastěji bylo možné ho vidět, jak projíždí pardubické ulice na kole nebo postává či posedává na hlavním nádraží. Postupně se stal jakýmsi symbolem a ikonou města, kterou lidé vnímali již po desetiletí. „Člověk nemusí být slavný zpěvák, herec či spisovatel, aby se stal ikonou. K tomu stačí být významný a především výrazný pro město, kde žije. Přesně to Václav Kulhánek alias Krychlič splňuje. Pro mě to byl symbol odvahy dát na vědomí svoji jinakost a nebát se toho. Dát na zřetel, že být odlišný, ani v nejmenším neznamená být špatný. Václava Kulhánka jednoduše vnímám jako jednu z pardubických ikon. Bude nám chybět stejně tak, jako ostatní, kteří ke koloritu Pardubic patřili,“ komentuje smutnou zprávu pardubický primátor Martin Charvát.

Diskutující na sociálních sítích prezentují své nápady a vize vytvořit Krychličovi v Pardubicích nějakou vzpomínku, pamětní desku nebo sochu. „Sedící socha na lavičce v nádražní hale. Tak si ho všichni budeme pamatovat,“ zní jeden z názorů. Pokud by taková iniciativa vznikla, primátor Charvát by ji podle svých slov podpořil..

Nesmrtelný Krychlič

Odlišný se Václav Kulhánek snažil být už za časů, kdy ještě studoval na gymnáziu. Pozornosti, které se mu za to dostávalo, si užíval. „Často říkal, že podivíni zkrášlují svět. Byl na to hrdý. Když jsme jednou spolu jeli na výlet do Hradce, zastavily nás dvě školačky a ptaly se: „Pane, co vy jste vlastně zač,“ a on říká: „Já jsem takovej divnej týpek z Pardubic,“ a hrozně se smál. Měl strašnou radost z toho, že nutí druhé lidi přemýšlet nad ním samotným,“ popsala známou postavu režisérka Silvie Dymáková, která o Kulhánkovi již více než šest let točí dokument. Ten by mohl vyjít 15. února 2022, v den, kdy by hlavní postava oslavila své 74. narozeniny.

V ulicích si ho lidé začali všímat už v 70. letech. Za tu dobu se jeho vzhled příliš nezměnil, mnozí si mysleli, že je Krychlič nesmrtelný. „Myslel jsem, že je nesmrtelný, a teď nesmrtelný zemřel. Tři, čtyři generace ho potkávaly, koukaly, jak bojuje nenásilně a potichu. S obrovskou účinností. Ať zůstane v srdcích celého národa Pardubic,“ píše Cyril Havel.

Mnoho lidí přiznává, že se muže se zvláštními vlasy zejména v dětství báli, často se ale strach přetvořil v obdiv „Jako děcka jsme mu říkali Krychlička. Určitý styl posměchu v tom byl taky, asi proto, že svým způsobem jsme se ho báli. Právě proto, že vypadal odlišně. Že je to vzdělaný pán, jsem se doslechl až mnohem později,“ vzpomíná Petr Zitko, který Krychliče potkával při cestách do školy.

A inteligentní a vzdělaný člověk Václav Kulhánek opravdu byl. Vystudoval tři vysoké školy a stal se doktorem přírodních věd. Jeho pracovní kroky vedly na místo učitele na Základní škole Staňkova v Pardubicích, kde ho to ale příliš nebavilo. Poté mnoho let pracoval v Chemingu v účtárně, odkud se dobrovolně přesunul na místo uklízeče. Žil v domě v Nemošicích, kde se staral o desítky slepic a kohoutů a další ptactvo. Mezi jeho koníčky patřila také hudba a sběr originálních desek. Miloval také společnost, často se vydával na koncerty, do restaurací a kaváren, kde se potkával s přáteli.

Jedno je jisté. Po odchodu Václava Kulhánka alias Krychliče už Pardubice nikdy nebudou jako dřív. „On tady prostě byl, patřil k městu, patřil k Pardubicím. Když se ztrácí takové postavy, je to smutné,“ dodává Karas a připomíná, že minulý týden opustil svět také Lumír „Zilvar“ Sokol, důležitá osobnost pardubické hudební scény.

Píseň Krychlič:

Zdroj: Youtube