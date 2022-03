„Jsme taková rodina, která má společné zájmy, a proto funguje a zapojuje se i do dění v obci. Tvoří ji jednotliví členové, ale i manželské dvojice a jejich děti,“ popisuje Pištora.

Hasičskou činností žila jeho rodina vždycky. Dobrovolným hasičem byl jeho táta, děda i praděda. A pokračuje to dál. Členy sboru jsou i jeho děti a vnoučata.

Profesí je Pištora truhlář a ve volném čase hraje s kapelou. Práci dobrovolného hasiče vnímá jako poslání a činnost, která je prospěšná ostatním. Za ta léta je to pro něj už samozřejmost.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Ostřetíně vloni oslavil 140 let existence. Za tu dobu si prošel mnoha těžkými obdobími, kdy nemohl plnohodnotně fungovat, přesto se nikdy nestalo, že by hrozilo jeho zrušení.

Jednou z důležitých součástí SDH Ostřetín jsou dětské skupiny, kde se děti všech věkových kategorií učí, jaké je být hasičem. Nezvyklé je, že na soutěže nevybírají nejlepší děti, jezdí všichni.

„V posledních letech obsazujeme pátá až sedmá místa v hodnocení okresních kol a jsem rád, že dáváme prostor všem dětem, které kroužek navštěvují. Většina spolků na závody jezdí dodávkami, osobními auty, my autobusem, protože jezdíme všichni,“ směje se Pištora.

Výhodu vidí v tom, že děti umí věci, ke kterým se jejich vrstevníci nikdy nedostanou, a jsou mnohem zručnější.

Do terénu vyjíždí jednotka obce Ostřetín zhruba dvakrát do měsíce. Tím, že je většina členů přímo z vesnice nebo blízkého okolí, jsou schopni být v případě pohotovosti do deseti minut na cestě k případu.

Jedním z nejkurióznějších výjezdů bylo překládání vysypaného kamionu s vodkou. „Tam té vodky bylo tolik, že jsme to museli likvidovat v dýchacích přístrojích,“ vzpomíná Pištora.

Jedním z náročnějších výjezdů byl loňský požár drůbežárny v Holicích, kde byli po boku profesionálních hasičů celou noc.

Jednotka v Ostřetíně spadá pod zařazení JPO3, které slouží jako výpomoc profesionálním hasičům v okolí. Vyjíždí obvykle k požárům, popadaným stromům, nehodám či povodním. Každý člen jednotky absolvuje během roku potřebná školení a výcvik pro zvládnutí mimořádných událostí.

„Jsme tady na okraji okresu. Když vyjedou hasiči z Holic a je to něco většího, nemají šanci to obsáhnout, je jich málo. Stát spoléhá na dobrovolné hasiče. Problém je v podfinancování,“ poznamenává Pištora.

Peníze pro chod sboru získávají z příspěvků obce, občasných dotací, členských příspěvků a pořádáním společenských akcí, jako jsou plesy a posvícení. „Vždy je to o tom, jací lidé ve sboru jsou. A finance? Ty se pokaždé nějak seženou,“ uzavírá.