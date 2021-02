Dříve se lidé na zastávku, která je z jedné strany obklopena železničním koridorem na Brno, Ostravu a Olomouc a z druhé zase rychlodráhou, dostávali podchodem, takzvanou Myší dírou. Nyní je podchod ale kvůli rekonstrukci železničního uzlu Pardubice uzavřen. A řešení pro cestující? Žádné. Lidé tak přebíhají silnici 1. třídy. „Nedá se sem vůbec bezpečně dostat, je to hrozné. Není jiná možnost než přejít silnici,“ postěžovala si jedna z cestujících.

Projíždějící auta by alespoň měla v tomto úseku zpomalit, což jim nařizují cedule omezující maximální rychlost na 30 kilometrů v hodině. Řidiči si s ní ale příliš hlavu nelámou. „Jezdí tu auto za autem a třicítku nedodržuje nikdo z nich,“ dodala žena, zatímco čekala na autobus. Zastávku využívá celkem devět linek meziměstských autobusů a jedna linka městské hromadné dopravy, autobusů na ní tedy staví opravdu mnoho. „Je to hodně frekventovaná zastávka, všichni, kdo jezdí na Holice nebo Sezemice a pracují v centru, ji využívají,“ přidala další cestující, která na zastávce nastupuje pravidelně. „Je to nebezpečné a bude to trvat osm měsíců, což je dost dlouho,“ doplnila s tím, že nechápe, jak je možné, že problém tak dlouho nikdo neřešil.

Podchod pro pěší, kterým se lze na zastávku běžně dostat, je zavřený již od 15. února. Úřady se ale nemohou dohodnout, kdo to má na starost a kdo by se tak měl k problému postavit. Zatímco podchod je města Pardubice, silnice, u které zastávka stojí, je Pardubického kraje. Za rekonstrukcí vlakového uzlu je pak zodpovědná Správa železnic.

Krajský úřad chtěl původně v místě udělat dočasný přechod, ukázalo se ale, že by nesplňoval parametry, a tak z plánu sešlo. Náhradní se ale už nehledal. „Ptal jsem se, proč se to neřešilo dřív. Když vznikl tenhle problém, tak jsme to řešit začali, ale mám pocit, že za někoho jiného, protože chodník není náš,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Podle zástupců města by se měl problémem zabývat ale právě krajský úřad. „Jedná se o silnici 1. třídy, která je ve správě kraje, takže my tam nemůžeme stanovit dopravní značení a nějak do toho zasáhnout,“ reagoval mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

Mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová ale uvedla, že o uzavření podchodu komunikovali s magistrátem. „Uzavření podchodu jsme projednali s odborem dopravy, který reagoval přijetím opatření v daném místě," uvedla Pistoriusová.

Krajský úřad proto ještě v pátek začal vymýšlet náhradní řešení. „Odbor dopravy chystá lepší dopravní označení. Také přemýšlíme o zrušení zastávky a jejím přemístění na bezpečnější místo. Kolegové potřebují na přípravu zhruba 14 dní,“ dodal Kortyš s tím, že cedule omezující rychlost dostanou reflexní rámeček a zastávka by se na dobu, po kterou bude podchod uzavřen, přesunula na Karla IV. Krajský úřad oslovil také městskou i státní policii, které mají za úkol kontrolovat v úseku dodržování maximální povolené rychlosti.

Podchod se má znovu otevřít 1. října. „Během této doby projde podchod kompletní rekonstrukcí, která bude sestávat mimo jiné z bourání stávajícího podchodu, vybetonování nové vany a stropu a provedení izolací. Vybuduje se také rampa, která od podzimu umožní bezbariérový průchod pod železniční tratí," popsala Pistoriusová.