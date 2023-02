Pardubičtí vojáci vyrazili za dětmi do Základní školy Seč na Chrudimsku. Vojáci z Krajského vojenského velitelství Pardubice a 14. pluku logistické podpory předvedli praktické ukázky, jak se chovat při různých krizových situacích. Školy v regionu navštěvují pravidelně v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS).

Žáci byli rozděleni do pěti skupin, které se střídaly na jednotlivých stanovištích. „Děti se hravou formou seznamovaly s tím, jakým způsobem řešit mimořádné situace. Mohly si také vyzkoušet vojenský chemický oblek včetně ochranné masky a rukavic a potěžkat si výstroj a výzbroj vojáka armády v poli," přiblížila Tereza Kembická z Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Jedním ze stanovišť byla i ukázka sebeobrany a boje zblízka, kde rotný Žák ze 14. pluku logistické podpory vysvětloval dětem všechno, co do sebeobrany patří. „Fyzická zdatnost, výdrž, odolnost těla nebo mysli vás může zachránit v případě nebezpečí. K sebeobraně využijte věci, které máte běžně u sebe, ať už je to lahev na pití, mobil, batoh nebo třeba i svačina. Tohle všechno můžete použít," řekl a svá slova doplnil názornou ukázkou za použití koblihy. Cílem netradiční ukázky bylo děti zaujmout a zároveň jim vysvětlit, jak se případnému konfliktu bránit.

Další stanoviště byla zaměřená na poskytování první pomoci, jako je masáž srdce a zástava masivního krvácení. Děti si zároveň zopakovaly důležité informace, které musí sdělit při telefonování na tísňovou linku. Velkou pozornost poutala i Toyota Hilux, kterou představil aktivní záložník z pěší roty Krajského vojenského velitelství Pardubice. Úkolem aktivní zálohy je zejména obrana a ochrana objektů kritické infrastruktury. Vojáci v aktivní záloze ale mohou být nasazeni i během krizí nevojenského charakteru.

Děti se seznámily s tím, jak jednotlivé složky armády spolupracují v různých mimořádných situacích, jako například při likvidaci následků tornáda na Moravě nebo při epidemii koronaviru, kdy vojáci pomáhali ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Nejvíce školáky zaujalo povídání o evakuačním zavazadle. Zajímali se, jak v případě potřeby správně použít křesadlo. „Rozdělat oheň brali jako jednu z nejdůležitějších věcí, kterou je v krizových situacích nutné znát," dodala Tereza Kembická.