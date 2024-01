Rizikové duby musí pryč. Začalo kácení stromů podél silnice do Sezemic

U Staročernska se v úterý 30. ledna v dopoledních hodinách kácely stromy. Hlavním důvodem je bezpečnost na silnici vedoucí do Sezemic. Dřevorubci se pustili do těžby poškozených dubů podél silnice. Provoz v úseku byl a bude řízen strážníky městské policie. Během středy by mělo být hotovo.

Začalo kácení stromů podél silnice do Sezemic | Video: Michal Žampach