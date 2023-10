V Lázních Bohdanči spustili provoz prvních čtyř kamer, a to v samotném centru, kde je lázeňská promenáda, radnice, obchody a restaurace.

V Lázních Bohdanči instalovali první kamery. | Video: Michal Žampach

Lázně Bohdaneč spouští nový kamerový systém. Město si slibuje, že kamerový systém posílí bezpečnost v ulicích, ale i v problémových lokalitách. Kamery totiž umožní strážníkům vidět kamerové záznamy přímo ze služebních vozidel pomocí tabletů.

Proč se tedy kamery v Lázních Bohdanči instalují? „Z důvodu vandalismu, zvýšení kriminality, podnapilých osob a rušení nočního klidu. To jsou hlavní důvody, které nás k tomu vedou,“ řekl starosta Lázní Bohdanče Josef Štěpanovský. Kamerový systém se má podle starosty v budoucnu rozšířit i do dalších lokalit města například u základní školy Na Lužci a u hřbitova.

Zdroj: Michal Žampach

Tento týden se ve městě spustil provoz prvních čtyř kamer, a to v samotném centru města, kde je mimo jiné i lázeňská promenáda, radnice, obchody a restaurace. Kamery mají pokrýt celý tento prostor a do konce letošního roku by se měly objevit další i u hřbitova a autobusového nádraží. Díky novému kamerovému systému budou moci strážnici vidět i tam, kde se v daný moment nenachází a pokud by došlo v přímém přenosu k jakémukoli problému v ulicích, mohou reagovat rychleji. „Je to dobře, jsem už ve vyšším věku a když jdu večer venčit svého psa, tak mám někdy strach,“ řekla paní Jana.

Zdroj: Michal Žampach