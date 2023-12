Rybniční společnost Lázně Bohdaneč například v tomto vánočním období prodávala nejvíce tzv. kapr výběr. „Během vánočního prodeje se nejvíce prodává kapr výběr, který má váhu přes 2,5 kila, průměrná váha se letos pohybuje okolo 3,5 - 4 kilogramů. To je tradiční vánoční ryba,“ řekl Deníku jednatel Rybničního hospodářství Adolf Vondrka.

V nabídce nechyběl ani kapr první třídy o váze do 2,5 kilogramu, amur, lín, sumec, štika, možné bylo zakoupit také pstruha.

„Ceny se nám zvedly v souladu s inflací, my jsme se u toho koncového prodeje zvedali v průběhu roku asi o 15 korun na kile, což je zhruba v souladu s inflací,“ dodal Vondrka.

Na předvánoční prodej se prodejci předem připravili a počítají i se zvýšeným náporem lidí. Zákazníci si mohou svého kapra vybrat přímo v připravené kádi a zvolit si, zda si vánoční rybu odnesou živou či zpracovanou. Prodejci opět počítají s oběma variantami - jak s prodejem živých ryb, které si lidé mohou odnést a sami doma zpracovat nebo se samotným zpracováním na místě.

„Určitě si nechám kapra zpracovat přímo tady, doma to nemá kdo udělat a já na to nemám nervy,“ směje se paní Jarmila Kodetová z Opatovic.

„Že je kapr dražší mi tolik nevadí, docela jsem s tím i počítal. Jsem rád, že si koupíme živého kapra, především kvůli dětem. To víte, nic vám nenahradí ten pohled do vany, když tam pluje živý kapr. Děti si schovávají i jeho šupinku, už se na to všichni moc těšíme“ svěřil se Deníku pan Josef Veselý z Polabin.