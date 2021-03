„Aktuálně máme obsazeno všech osm bytů, vyčleněných pro tyto potřeby a zařizujeme další čtyři. Ubytováno je v současné době 17 lidí a na potřebu dalšího umístění osob musíme operativně reagovat, řekla vedoucí odboru sociálních věcí pardubického magistrátu Iva Bartošová.

Malometrážní byty, určené vždy pro ubytování dvou osob, jsou v Husově ulici, v domech, které Pardubice plánují zrekonstruovat. Město je muselo vybavit základními zařizovacími předměty jako jsou postele, stůl, židle, lůžkoviny. Radnice také hradí veškeré náklady, včetně základní stravy a hygienických potřeb ubytovaných a ostrahy bezpečnostní agenturou, která zajišťuje ubytovávání osob do jednotlivých bytů a také dbá na to, aby jejich dočasní obyvatelé dodržovaly podmínky karantény, tedy byli izolováni od okolí.

„Ochrana životů a zdraví ostatních obyvatel města je základní povinností radnice. Lidé, kteří nemají střechu nad hlavou a měli by být kvůli onemocnění v izolaci, nebo v karanténě, by se bez tohoto opatření pohybovali mezi zdravými jedinci a dál by nekontrolovaně šířili nákazu,“ dodal primátor Martin Charvát.