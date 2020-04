Ve čtvrtek uběhlo 110 let od prvního letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara.

Letadlo Jana Kašpara | Foto: Východočeské muzeum – Zámek Pardubice

Slavný pardubický rodák uskutečnil asi dvoukilometrový let ve výšce 25 metrů na vojenském cvičišti v prostoru dnešního sídliště Dukla. Svůj Blériot získal při cestě do Paříže v březnu 1910. O rok později letěl z Pardubic do Chrudimi a zpět letadlem vlastní konstrukce, cesta mu trvala asi 24 minut a Kašpar letěl ve výšce 400 metrů. Dne 13. května 1911 se mu podařilo přelétnout dálkovou trasu z Pardubic až do Prahy.