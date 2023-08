Zdravotní sestra, která figurovala v kauze Pardubické nemocnice a Adámka Vyčítala, získala odškodnění 80 tisíc korun. Alenu Chovancovou soud v lednu osvobodil, sestra následně od státu vysoudila odškodné za nezákonné stíhání. Zdravotnice podle České televize, která na případ poukázala, žádala přes milion korun.

Zdravotní sestra stála před soudem za podezření z neposkytnutí první pomoci v případu, kdy tehdy osmiletý chlapec po operaci mandlí skončil v kómatu. Chovancová byla ale nakonec soudem pravomocně zproštěna obžaloby. Žena následně žádala odškodnění od ministerstva spravedlnosti za nemajetkovou újmu, za kterou nakonec dostala 80 tisíc korun.

Na ministerstvo zdravotnice zároveň podala žalobu, které Okresní soud v Pardubicích vyhověl. „Byl vydán platební rozkaz, kterým bylo uloženo žalované straně zaplatit žalobkyni částku 1 155 815 korun s příslušenstvím,“ řekl televizi mluvčí soudu Karel Gobernac. Ministerstvo se ale proti verdiktu brání, a soud tak bude pokračovat.

Kauza Adámek

V květnu 2017 osmiletý Adámek Vyčítal podstoupil operaci mandlí v Pardubické nemocnici. O čtyři dny později začal na nemocničním lůžku masivně krvácet. Sestry a lékařka nechaly matku s dítětem odejít na ORL ambulanci a následně se snažily přivolat pomoc, což ale trvalo dlouhé minuty.

Kvůli krvácení do úst dítě zřejmě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku. „Můj syn v tu dobu potřeboval pomoc, vteřiny se měnily na minuty a krvácející tepna v krku po operaci mandlí mu ubírala každým okamžikem šanci situaci zvládnout,“ připomněl osudový den otec Adámka Jan Vyčítal.

Lékařka Martina Šípková, která podle předsedy senátu Karla Gobernace nesla hlavní vinu na události, dostala letos v lednu u odvolacího soudu podmíněný roční trest za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti s odkladem na dva roky. Nesmí také dva roky pracovat v oboru pediatrie. Sestře Barboře Špásové za stejné provinění soud uložil šestiměsíční trest s ročním podmíněným odkladem.

Alenu Chovancovou zprostil obžaloby již okresní soud stejně jako nemocnici. Podle soudu šlo v případu jen o chyby jednotlivců.

Ani po téměř šesti letech rodiče ale necítí úlevu, jejich syn má nenávratně poškozený mozek a vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. „Adámek už nemá život,“ řekla loni v dubnu před soudem jeho matka. Letos v dubnu se pak nemocnice dohodla s rodinou chlapce na mimosoudním vyrovnání. Na jaké částce se obě strany dohodly, je tajné.

Kauza Adámka Vyčítala v čase

- operaci mandlí podstoupil osmiletý Adam Vyčítal v květnu roku 2017 v Pardubické nemocnici

- 4 dny po zákroku začal krvácet a upadl do bezvědomí, skončil v bdělém kómatu

- rodina podala na nemocnici žalobu a žádala odškodnění ve výši 22 milionů korun

- nemocnice rodině v březnu 2019 nabídla odškodnění ve výši 15,5 milionu korun a neomezené čerpání nákladů na péči

- nemocnice odmítla vydat osmihodinový předoperační záznam s tím, že to není technicky možné

- v červnu 2019 opustil funkci náměstka pro léčebnou péči Roman Michálek, který v daný den sloužil jako lékař ORL

- v červnu 2019 odvolací soud rozhodl o tom, že nemocnice musí záznam vydat

- den poté nemocnice nabídla rodině k okamžitému vyplacení šest milionů korun jako zálohu odškodného

- na začátku září 2019 policie zahájila trestní stíhání proti nemocnici a třem fyzickým osobám, a to jedné lékařce a dvěma zdravotním sestrám

- v dubnu 2022 padl u soudu rozsudek