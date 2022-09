Mezi obžalovanými byly stavební firmy Cettus, Metrostav, její dceřinná společnost Metrostav Infrastructure a už zmíněný Mottl. Jejich účast v kauze senát projednával odděleně, protože figurovali ještě v dalších případech a soud by musel čekat na to, jak skončí.

Podle obžaloby došlo při rekonstrukci národní kulturní památky k manipulování veřejných zakázek. Zapojené firmy údajně znaly nabídky konkurence, a tak mohly upravit cenu, aby vyhrály. Obžalovaní se měli snažit předem dohodnout, jak výběrová řízení dopadnou. Podle obžaloby byla kvůli tomu ohrožena dotace na rekonstrukci hřebčína ve výši 250 milionů korun, škoda ale fyzicky nevznikla, protože soutěž na přestavbu hřebčína se zrušila. Kauzu odhalila policie v roce 2013.

Obchvat Pardubic v problémech. Metrostav kvůli verdiktu soudu v soutěži skončil

Před soudem zazněl návrh státního zástupce Adama Borguly na souhrnný trest, zákaz plnění veřejných zakázek na šest let, neboť Metrostavu byl v červnu v jiné korupční kauze spojené s exhejtmanem Davidem Rathem uložen zákaz plnění veřejných zakázek po dobu tří let. Pardubický soud nakonec uznal vinu u všech obžalovaných, souhrnný trest, který by byl přísnější, ale nepadl. Mottl dostal podmíněný trest a pokutu, všechny stavební firmy dostaly zákaz účasti na veřejných zakázkách na tři roky.

„Jsou to přísné tresty. Po řadu několika let má Metrostav omezen pravomocně přístup na trh veřejných zakázek. A to za situace, kdy byla jejich výrazným odběratelem. Proto je nadbytečné ještě zpřísňovat,“ řekl pro server iDnes.cz soudce Roman Drahný. Rozsudek není pravomocný, na místě se proti němu odvolal státní zástupce, který nebyl spokojen s výší trestů. Obhájci obžalovaných si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Předchozí tresty

Vzhledem k délce trestního řízení, které se táhne téměř deset let, a tomu, že skutek byl pouze ve stádiu přípravy, byl soudce Drahný před půl rokem při udělování rozsudků také mírnější. Ze 17 obžalovaných dostal nejpřísnější trest bývalý ředitel stavební firmy Cettus Vladimír Nový, který si vyslechl rozsudek tří let ve vězení s podmíněným odkladem na pět let a peněžitý trest ve výši sto tisíc korun. Soud ho potrestal za to, že v době zakázek byl zástupcem investora a podle obžaloby zmanipuloval výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a technický dozor. „Je rozhodující, styčnou osobou mezi jednotlivými skutky, která měla významné osobní vazby na představitele firem,“ řekl tehdy k verdiktu Drahný.

FOTO, VIDEO: Hřebčín chce mít v UNESCO vozatajství a výcvik kočárových koní

Bývalá zástupkyně ředitele hřebčína Simona Voňková, která měla zakázku v hřebčíně na starost, dostala tři roky vězení s podmínkou na pět let. Petr Pejcha, který byl v té době generální ředitel stavební firmy Chládek a Tintěra, dostal 33 měsíců vězení s podmínkou na pět let. „Na začátku celé kauzy tu byly doslova policejní manévry dvou batalionů četníků se samopaly a několikahodinové výslechy. Z toho všeho vzešlo jen šest let zmařených životů, kdy v neuvěřitelně dlouhých odposleších nebyly nalezeny žádné důkazy svědčící o vině obžalovaných,“ řekl obhájce firmy Chládek a Tintěra.

Další verdikty krajského soudu v březnu byly buď podmíněnými tresty v rozmezí od 2 do 2,5 let vězení nebo peněžitými tresty ve výši od 30 tisíc do 200 tisíc korun.